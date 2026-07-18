La paura delle parole

Abbiamo trasformato la spiegazione in un dovere morale. Ma una parola che vale non chiude il significato: lo apre. Forse il problema non è il mistero delle parole, ma la nostra crescente incapacità di fidarci della libertà di chi le ascolta.

Che cosa significa spiegare?

Non significa rendere chiaro un concetto difficile. Quello è un gesto prezioso, perfino generoso. Spiegare, nel senso di cui voglio parlare, significa invece chiudere il significato di una parola, di un’opera o di un’esperienza prima che l’altro abbia il tempo di abitarla.

Ogni spiegazione dice implicitamente: «Questo è ciò che devi capire». La letteratura, invece, dice: «Entra. Rimani. Cerca». La spiegazione consegna una conclusione. La scrittura apre un’esperienza.

Oggi tutto sembra dover essere spiegato: una poesia, un romanzo, un quadro, una canzone. Perfino le emozioni vengono accompagnate da istruzioni per l’uso. Abbiamo trasformato la chiarezza in una virtù morale. Chi lascia un’ambiguità viene accusato di essere oscuro. Chi non scioglie ogni dubbio sembra sottrarsi a una responsabilità.

Ma forse il problema non è la chiarezza.

Abbiamo paura delle parole che spostano.

La spiegazione rassicura perché rende il senso prevedibile. Una parola vera inquieta perché apre uno spazio che non possiamo controllare, ci costringe a sostare nell’incertezza e a rimettere in discussione ciò che credevamo di sapere. Quando una frase ci mette in crisi, invece di abitarla le chiediamo di spiegarsi meglio. È un modo elegante per impedirle di lavorare dentro di noi.

Le parole più importanti della nostra vita non ci hanno mai spiegato nulla. Ci hanno spostato.

La grande letteratura appartiene a questa famiglia. Non aggiunge informazioni. Cambia la posizione da cui guardiamo il mondo. Una parola autentica continua a lavorare quando il libro è chiuso. La spiegazione, invece, è un prodotto finito: si consegna, si consuma, si archivia.

Viviamo in una civiltà che misura tutto sulla velocità. Vogliamo capire subito, reagire subito, prendere posizione subito. Eppure, nessuno ha mai chiuso Kafka, Dostoevskij o Beckett dicendo semplicemente: «Ho capito». I grandi libri non eliminano il mistero. Ci rendono capaci di abitarlo.

Il problema, allora, non è il mistero. È la fiducia.

Si spiega troppo quando si teme ciò che l’altro potrebbe fare di una parola. Questa sfiducia ormai attraversa ogni relazione. Ogni parola sembra nascondere un secondo fine, ogni convinzione una manipolazione, ogni emozione una strategia. Abbiamo trasformato il sospetto in una forma di intelligenza.

Così anche la spiegazione cambia natura. Non serve più soltanto a chiarire. Serve a governare il significato, a impedire che l’altro percorra una strada diversa dalla nostra. Spiegare troppo significa voler controllare non solo ciò che diciamo, ma anche il modo in cui saremo compresi.

Le cose che contano non si spiegano. Si attraversano.

La spiegazione è necessaria. Ma quando pretende di occupare tutto lo spazio, impoverisce il mondo. Una parola è viva quando continua a lavorare dopo che chi l’ha scritta ha smesso di parlare.

Forse Non spiegare non è un consiglio agli scrittori. È una difesa della libertà dell’altro.

Perché una civiltà comincia a decadere quando pretende che ogni parola sia immediatamente spiegabile. Nel momento in cui tutto è già spiegato non resta più nulla da cercare. E quando non c’è più nulla da cercare non è soltanto il linguaggio ad aver perso la propria forza. È l’uomo ad aver rinunciato a una parte della propria libertà.