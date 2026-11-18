Marco rientra in ufficio con la faccia stravolta.

Si lascia cadere sulla sedia, molla la borsa per terra e fissa lo schermo del PC con lo sguardo spento.

Io, che stavo giusto finendo di fare finta di lavorare, lo guardo.

“Sei stato dal Capo?”, gli chiedo

“Purtroppo sì, Martina…”

“Com’è andata?”

“Solita seduta lunga?”

“Molto autoreferenziale?”

“Più del solito direi, sono stato lì tutto il pomeriggio e mi ha persino raccontato con dovizia di particolari il suo sessantotto… ”

“Ma se aveva 14 anni !!!…

“Lo so, Martina, ma sai cosa è stato capace di dirmi? Che sentiva il vento nuovo nell’aria…”

“E cosa sentiva, di preciso?”

“Ha detto che a 14 anni aveva già capito tutto. Tutto. Della società, del mondo, della vita. Io a 14 anni avevo capito solo che sarebbe stato bello avere un motorino !”

“E poi?”

“Poi è passato al ’77. Che non ha vissuto. Poi all’80. Che ha visto in televisione. Poi mi ha spiegato per quaranta minuti la differenza tra fare squadra e essere squadra”.

“E tu l’hai capita?”

“No. Però annuivo. A un certo punto ho annuito anche mentre stavo pensando a cosa mangiare stasera.”

“Ti ha dato molte cose da fare?”

“No, mi ha solo fatto perdere un sacco di tempo… ”

“Ma almeno ti ha offerto un caffè?”

“Macché. Mi ha solo offerto un monologo. E sì che di un caffè, per stargli dietro senza prender sonno avevo proprio bisogno! ”

“Confessalo, rimpiangi il capo che avevi prima! “

“Certo! ”

“Non dicevi che ti caricava di lavoro?”

“Mai stato un problema… ”

“No?”

“Martina, tra un capo che in 5 minuti ti dà lavoro per 5 ore ed un capo che ci mette 5 ore per darti un lavoro da 5 minuti, preferisco il primo tutta la vita! Prima lavoravo tanto e mi lamentavo poco. Adesso lavoro poco e mi lamento tantissimo”

“Lamentoso un po’ lo sei sempre stato!”

“Questa te la lascio passare perché sono sfinito”

“E domani ?”

“Domani mi ha già convocato. Alle 9.”

“Per cosa?”

“Ha detto: “Facciamo un punto veloce”. ”

“Veloce?”

“Sì. Ho già avvisato mia moglie che non torno per cena!”

Marco si alza, si infila la giacca si avvia verso la porta, poi si gira e mi guarda.

“Sai qual è la cosa più tragica?” dice.

“Dimmi.”

“Che mentre lui parlava, io ho iniziato a prendere appunti. Non su quello che diceva. Sulle facce che faceva. Ne ho contate 10 diverse ”

“E la tua preferita?

“Quella con le mani incrociate e lo sguardo verso l’alto. Quella vuol dire: Sto per raccontarti la mia infanzia”.

Ci mettiamo a ridere.

Fuori è quasi buio.

Dentro, la luce del corridoio del Capo è ancora accesa.

Sta ancora parlando.

Forse da solo.