Dalla Puglia a New York, inseguendo il sogno di vivere di arte e trasformare la propria passione in un mestiere. È il percorso di Pasqualino Beltempo, artista pugliese che da anni ha trovato negli Stati Uniti il palcoscenico ideale per esprimere il proprio talento nel mondo del musical, confrontandosi con una delle realtà artistiche più vivaci e competitive al mondo. Una formazione che intreccia musica, danza e recitazione, tanta determinazione e la capacità di reinventarsi continuamente hanno accompagnato il suo percorso professionale, tra produzioni teatrali, audizioni, nuove sfide e la frenetica quotidianità newyorkese. Oggi Pasqualino racconta il suo mondo anche attraverso la musica con Se la vita fosse un musical, il suo ultimo disco: un progetto che racchiude esperienze personali, ironia, nostalgia per le proprie radici e amore per il palcoscenico. Un viaggio musicale in cui la vita quotidiana si trasforma in spettacolo e anche le difficoltà possono trovare una colonna sonora. Dal valore del lavoro artistico in Italia e negli Stati Uniti ai sacrifici necessari per inseguire un sogno oltreoceano, passando per il legame mai interrotto con la Puglia e il fascino irresistibile di New York, ci siamo fatti raccontare da Pasqualino cosa significa scegliere, ogni giorno, di vivere d’arte. Perché, in fondo, se la vita fosse davvero un musical, anche i momenti più complicati meriterebbero un’orchestra alle spalle.

Hai lasciato l’Italia molti anni fa, pensi che da allora la situazione in Italia sia la stessa per chi sogna di intraprendere una carriera come la tua o no?

Sicuramente negli ultimi anni vedo fiorire tante realtà in Italia, sia educative che professionali, che finalmente danno valore al musical. Quando sono partito nel 2010, il settore era ancora piuttosto giovane e mancavano percorsi formativi specifici e strutturati. Oggi vedo più scuole, più produzioni e una generazione di giovani artisti molto preparati. Credo però che uno dei problemi principali dell’arte performativa nel nostro Paese sia ancora culturale: troppo spesso viene considerata un hobby piuttosto che una professione. E quindi ci si trova a dover combattere per ottenere una paga equa, condizioni lavorative dignitose o semplicemente il riconoscimento del proprio mestiere. Senza contare parenti e amici che ti chiedono: «Ma ti pagano per fare questi spettacoli?». Una domanda alla quale, a volte, verrebbe spontaneo rispondere: «Ma certo che no! Vivo d’aria!». Purtroppo non è soltanto una questione di percezione. Recentemente ho avuto l’opportunità di collaborare con una produzione di livello nazionale in Italia, ma il modo in cui si sono svolte le trattative è stato talmente distante dagli standard a cui sono abituato negli Stati Uniti che, a malincuore, ho dovuto fare un passo indietro. E mi è dispiaciuto molto, perché amo l’idea di poter tornare a lavorare nel mio Paese di tanto in tanto e mettere a disposizione le esperienze accumulate in questi anni all’estero. Anche negli Stati Uniti, naturalmente, gli artisti devono affrontare molte difficoltà. La differenza è che qui lo spettacolo è riconosciuto come una vera e propria industria, economicamente solida, che attribuisce maggiore valore al lavoro dei professionisti e all’importanza di una retribuzione adeguata. Esiste inoltre una forte cultura della tutela dei lavoratori, sostenuta da numerose organizzazioni sindacali che si impegnano a garantire diritti, condizioni di lavoro eque e maggiore attenzione al benessere degli artisti.

Qual è la giornata tipo di un artista impegnato nei musical negli USA?

Ci sono due tipi di giornate tipo, in base a quale periodo stia vivendo: quelli in cui sono impegnato in una produzione e quelli in cui sono in fase di audizioni! Quando sono in uno spettacolo, c’è innanzitutto il periodo delle prove: giornate passate a studiare battute e spartiti, ore in sala danza a imparare coreografie e infine provare il tutto cucendo sulla tecnica la personalità del personaggio. Dopo una giornata di prove, l’unica cosa che desideri è un bagno caldo, qualcosa da mangiare e buttarti a letto con un po di tv, videogiochi o un libro! Quando iniziano le repliche, invece, la routine cambia. La mattina cerco di dedicarmi alla palestra e allo yoga, per mantenere il corpo allenato e pronto ad affrontare le esigenze dello spettacolo. Poi si va a teatro, generalmente un’ora prima dell’inizio, o anche due quando è necessario un trucco particolarmente elaborato, come nel caso di Cats, dove la trasformazione in un gatto richiede uno stop nelle poltrone di trucco e parrucco! Poi finalmente si va in scena e, a fine serata, si torna all’hotel o all’alloggio distrutti, ma felici di aver regalato qualche emozione a un nuovo pubblico, e magari ci si regala un drink col resto del cast, a meno che non si abbia bisogno di riposo vocale, nel caso di una parte cantata particolarmente impegnativa.

Quando termina una produzione, una trasferta o una tournée, però, ricomincia quella che definirei la vera vita dell’artista freelance: lezioni, allenamenti, audizioni, preparazione di nuovo repertorio, invio di candidature e contatti con agenti e casting director. Perché il prossimo spettacolo non arriva automaticamente insieme all’ultimo applauso! E naturalmente bisogna anche pagare l’affitto! A New York non è esattamente un dettaglio trascurabile. Questo significa spesso avere uno o più lavori abbastanza flessibili da permetterti di continuare a coltivare la carriera artistica. È proprio questo il tema di una mia canzone, Lavoretto Perfetto, nella quale racconto il mio lavoro principale quando non sono in scena: faccio il modello per le scuole d’arte di New York. In pratica, passo ore a posare per studenti di disegno e pittura! È un lavoro che mi permette di pagare le bollette restando comunque in un ambiente creativo e artistico, e che mi lascia la flessibilità necessaria per continuare a fare l’attore. Credo che una delle bellezze di New York, per chi fa il nostro mestiere, sia proprio questa: la città offre tantissime possibilità di reinventarsi e di sostenere la propria carriera anche quando non si è sotto i riflettori, sfruttando la propria personalità, la disciplina, l’affidabilità e persino il perfezionismo che caratterizzano noi artisti e che possono tornare utili in tante carriere, come insegno ai miei piccoli studenti di teatro. Insomma, essere un performer a New York significa anche essere un piccolo imprenditore di se stessi. A volte sei protagonista di un musical, altre volte sei un modello, un barista, un cameriere o un insegnate!

Quali sono gli step che un giovane artista che vuole seguire le tue orme dovrebbe seguire e volare a New York?

Può sembrare scontato, ma prima di tutto bisogna studiare. Studiare tanto e non smettere mai! Sono a New York da tanti anni e continuo ancora a prendere lezioni di danza e di canto. Questa città straborda di talento e non ci si può mai permettere di pensare di essere arrivati. Bisogna essere sempre pronti ad affrontare un nuovo spettacolo dando il massimo, senza però perdere quell’entusiasmo che avevamo da bambini quando giocavamo a «far finta». Perché, in fondo, il nostro mestiere nasce proprio da lì! Poi ci vuole tanta passione e resilienza. Spesso le occasioni più belle arrivano proprio quando non ci sentiamo al massimo, mentalmente o fisicamente, e bisogna imparare a mettersi alla prova, conoscere i propri limiti e capire quando è il momento di spingersi un po’ più in là e quando, invece, è necessario fermarsi, recuperare le energie e prepararsi per la prossima opportunità. Non tutte le audizioni andranno bene e non tutti i provini porteranno a uno spettacolo, ma ognuno può insegnarti qualcosa. Importantissima, ovviamente, è la conoscenza dell’inglese. Ogni occasione di imparare una nuova lingua è anche un tuffo in una nuova cultura. L’inglese dei musical non è semplicemente una lingua straniera da imparare a pappardella: è uno strumento per entrare in una realtà diversa.

Quando preparo un nuovo personaggio, per esempio, cerco sempre di immaginare dove sia cresciuto, quali persone frequenti, quali siano le sue abitudini e persino cosa gli piaccia mangiare a colazione! Sono dettagli che ti aiutano a costruire un personaggio credibile e che puoi comprendere davvero soltanto immergendoti nella cultura in cui quella storia è ambientata. Per questo, anche a chi non ha necessariamente intenzione di trasferirsi o lavorare negli Stati Uniti, consiglierei almeno un’esperienza di studio a New York. Un po’ come succede con i cantanti lirici che vengono in Italia per approfondire la lingua e la tradizione operistica: ci sono esperienze che puoi comprendere fino in fondo soltanto vivendole nel loro contesto originale. E se non si ha la possibilità di viaggiare, si può sempre cominciare da un workshop con me la prossima volta che sarò in Italia! Infine, il networking! Bisogna frequentare corsi, aggiornarsi continuamente, partecipare ai seminari organizzati dai casting director, presentarsi, conoscere persone, mandare email agli agenti e costruire relazioni professionali. Sempre con educazione e rispetto, naturalmente, ma senza avere paura di promuovere se stessi. Nessuno conosce il nostro talento meglio di noi, e se non siamo noi i primi a credere nel nostro percorso, difficilmente possiamo aspettarci che lo facciano gli altri!

Ci sono delle difficoltà che un giovane italiano incontra appena arrivato negli States

Moltissime! Ma devo confessare che, personalmente, alcune di queste difficoltà sono state anche un incentivo. Ho sempre avuto un debole per quando qualcuno mi dice che non posso fare qualcosa: è esattamente in quel momento che comincio a cercare il modo per riuscirci e dimostrare il contrario! La prima difficoltà è sicuramente di natura burocratica. Per lavorare negli Stati Uniti come artista italiano avevo bisogno di un visto lavorativo specifico. Esiste un visto dedicato agli artisti, ma ottenerlo richiede un’enorme quantità di lavoro: ricerche, lettere di raccomandazione, articoli, documenti che attestino la propria carriera e dimostrino cosa ci rende unici e interessanti per la scena artistica americana. Bisogna costruire un portfolio dettagliatissimo, un lavoro talmente lungo e meticoloso che, per certi versi, mi ha ricordato la preparazione della mia tesi di laurea! Senza contare i costi dell’avvocato. Insomma, prima ancora di salire su un palcoscenico americano, bisogna superare una intensa prova di resistenza burocratica. Poi c’è la componente emotiva. Lasciare il proprio Paese significa allontanarsi dalla famiglia, dagli amici e da tutti quei piccoli punti di riferimento che prima davamo per scontati. New York è una città meravigliosa, piena di persone e di stimoli, ma anche estremamente frenetica. Riesci a conoscere tantissima gente e a costruire nuove amicizie, ma trovare il tempo per coltivarle non è sempre semplice. A volte organizzare una cena con gli amici una volta al mese è forse più difficile di riuscire a ottenere un’udienza col Papa! Ci sono poi le difficoltà legate alla formazione e al fatto di essere uno straniero.

Negli Stati Uniti esistono college e accademie specializzati proprio nel musical, con percorsi di studio molto strutturati. Arrivando dall’Italia, mi sono reso conto di avere alcune lacune da colmare e di dovermi confrontare con artisti che avevano seguito un percorso formativo diverso dal mio. Ma ho anche capito che avevo qualcosa di nuovo da offrire. Aver studiato musica, danza e recitazione come tre discipline distinte all’Accademia Unika di Bari, dedicando a ciascuna un’attenzione specifica e confrontandomi con stili differenti, mi ha dato una formazione molto variegata e meno standardizzata rispetto a quella di chi aveva studiato esclusivamente commedia musicale qui, ma proprio per questo ricca di sfumature e influenze diverse. Col tempo ho imparato che non bisogna necessariamente cercare di assomigliare a chi ci circonda: a volte è proprio ciò che ci distingue a renderci interessanti. Infine c’è la questione dell’accento! Nonostante abbia studiato inglese molto bene e abbia affinato la pronuncia negli anni, resto pur sempre un italiano che non è nato qui. Per un attore è importante lavorare continuamente sulla dizione, fare esercizi di pronuncia e, quando necessario, affidarsi a un coach specializzato in accenti per preparare personaggi che richiedono una parlata particolare. Oggi, però, considero anche questo un valore aggiunto. Parlare più lingue e avere familiarità con culture diverse mi ha reso un artista italiano che potesse lavorare e raccontare storie anche dall’altra parte dell’oceano, invece che uno come tanti qui a Manhattan.

Cosa ami maggiormente della vita di un artista a New York?

La possibilità di essere continuamente stimolato. New York è una città che non ti permette mai di adagiarti sugli allori. Puoi assistere a uno spettacolo straordinario, incontrare un artista proveniente dall’altra parte del mondo, fare una lezione con un insegnante che ha lavorato nei film che guardavi da bambino e, magari, il giorno dopo ritrovarti a un’audizione con qualcuno che hai visto soltanto al cinema. Amo soprattutto il multiculturalismo. Qui la diversità non è necessariamente qualcosa da spiegare o giustificare, ma può diventare una risorsa. Nel mio caso, mi ha permesso di trovare opportunità che forse altrove sarebbero state meno immediate. E poi amo la competizione! Sapere che intorno a te ci sono tantissimi artisti preparati ti costringe a non smettere mai di studiare e migliorarti. New York può essere una città spietata, ma è anche una città che sa sorprenderti. Ti mette alla prova e ogni tanto ti restituisce qualcosa che non avresti neanche osato chiedere. Proprio come racconto nella mia canzone “Mia Matta New York!”

Cosa ti manca dell’Italia e della Puglia nello specifico?

La mia famiglia, prima di tutto. Sono cresciuto in una famiglia molto unita, circondato da genitori, sorelle, nonni, zii e cugini e tante meravigliose amicizie. Vivere lontano significa perdersi tanti piccoli momenti quotidiani, e quelli sono probabilmente i più difficili da recuperare. Poi mi manca tutto quello che rende la Puglia casa: il mare, le passeggiate nel centro storico di Giovinazzo, il dialetto, le voci delle persone, il rumori del paese che si sveglia e, naturalmente, il cibo! Ho delle tappe obbligatorie ogni volta che torno: focaccia barese, panzerotti, ricette di famiglia, gelato ed espressino. E soprattutto quel primo caffè preso appena atterrato in Italia, che per qualche ragione ha un sapore completamente diverso da qualsiasi altro caffè del mondo. Però c’è anche una risposta un po’ meno nostalgica: a volte mi manca l’Italia che vorrei, più che quella che ricordo. La Puglia mi ha dato tantissimo, ma crescendo ho sentito anche il bisogno di allargare i miei orizzonti. Credo che sia possibile amare profondamente le proprie radici senza necessariamente volerci tornare a vivere. Non escludo di dividere un giorno la mia vita tra New York e l’Italia. Come diciamo a Bari, fare la mongia e la pongia! Magari portando sempre più spesso in Puglia e nel resto della penisola le esperienze artistiche e professionali accumulate negli Stati Uniti.

Citando il titolo del tuo disco, ‘Se la vita fosse un musical’ come sarebbe?

Sarebbe decisamente più divertente! E probabilmente anche un po’ più vivace e rumorosa. Ma soprattutto sarebbe una vita in cui, invece di cercare continuamente un motivo per litigare, troveremmo il modo di metterci d’accordo attraverso una canzone. Nel musical succede una cosa meravigliosa: quando le parole non bastano più per esprimere un’emozione, comincia la musica. E quando neanche la musica basta, arriva la danza! Mi piace pensare che nella vita reale potremmo imparare qualcosa da questo linguaggio. Viviamo in un’epoca in cui siamo continuamente esposti a opinioni polarizzanti, giudizi e contrapposizioni. Sui social sembra che tutti debbano necessariamente vincere una discussione e che ascoltare qualcuno con un’opinione diversa sia una sfida impossibile. Se la vita fosse un musical, invece, ci sarebbe spazio per il dialogo, per l’ironia, per le seconde possibilità e persino per i personaggi negativi, che magari alla fine scoprirebbero di avere soltanto bisogno di un abbraccio e di una bella colonna sonora! In fondo, è questo il messaggio del mio disco: non possiamo scegliere tutte le circostanze che ci capitano, ma possiamo scegliere come raccontarle e come affrontarle. E se proprio dobbiamo attraversare momenti drammatici, tanto vale farlo con un’orchestra alle spalle!