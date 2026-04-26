Dona l’arte, non metterla da parte

Giunge notizia che il museo civico Filangieri stia raccogliendo fondi per ampliare la propria sezione archeologica. Assieme alla collezione personale del principe e ai rinvenimenti effettuati durante i lavori di traslazione di Palazzo Como, verranno esposti nelle nuove sale gli oggetti donati dal diplomatico Ramiro Ruggiero, scomparso nel 2025: il lascito comprende infatti ceramiche greche, magno-greche ed etrusche, cosi’ come lucerne romane, armi e bronzetti.

Domanda: che cosa spinge delle persone benestanti a scegliere e comprare oggetti d’arte per poi donarli alla proprie citta’? Non sarebbe piu’ ragionevole chiuderli in una cassetta di sicurezza e rivenderle quando il loro valore aumenta, o quantomeno lasciarli agli eredi? E’ legittimo porsi il quesito se si pensa che tanti musei come lo Stibbert a Firenze o il Poldi Pezzoli a Milano sono stati creati da individui ricchi, colti e desiderosi di condividere il proprio gusto con il maggior numero di persone possibile. Il caso del Filangieri pero’ e’ particolare e merita attenzione.

Il principe Gaetano era un imprenditore, collezionista e storico dell’arte ottocentesco che viveva tra Napoli e Parigi. All’atto dell’unita’ d’Italia gli venne chiesto di collaborare con un gruppo di esperti per risolvere due problemi: creare un sistema museale dalle ceneri delle collezioni borboniche ed ecclesiastiche e integrarle con un piano d’istruzione professionale. Quest’ultimo era ben piu’ complicato da implementare perche’ non vi erano precedenti sul territorio – si stava sviluppando altrove, in Francia. Per questo motivo fondo’ un museo ricco di artefatti di qualita’, alcuni dei quali peraltro commissionati direttamente da lui, che dovevano rappresentare modelli e fonti d’ispirazione per artigiani e operai degli stabilimenti di porcellane, fonderie, vetrerie e intaglio del legno. In altre parole, veniva a formarsi un’iniziativa di sviluppo sociale e professionale soprattutto in vista dell’inaugurazione del Museo artistico industriale, un esperimento di museo/istituto/atelier che apri’ poi nel 1882.

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Alle radici della creativita’ che contraddistingue le sale di via Duomo, dunque, c’e’ proprio questa ispirazione didattica. Oggi il pavimento maiolicato della sala Agata, il soffitto con i mosaici veneziano e l’originale muratura delle pareti della biblioteca potrebbero sembrare mere preziosita’ aristocratiche ai visitatori; in realta’ pero’ tutto cio’ che si trova nel palazzo, dai mobili alle porte alle maniglie sino ai termosifoni e le carte da parati, rappresentava un repertorio di modelli e tecniche a beneficio degli studenti e dei loro insegnanti. Per Filangieri, infatti, anche gli oggetti di produzione industriale potevano e dovevano essere esteticamente attraenti oltreche’ funzionali; lui era convinto che la bellezza elevasse l’umanita’ ed era questo principio che motivava i suoi sforzi. Purtroppo, pero’, questo esperimento di utopia sociale (definizione di Umberto Bile) termino’ con la scomparsa del principe avvenuta nel 1892.

A distanza di tanti anni, il museo civico Filangieri rimane come un esempio di modernita’ e progresso nonche’ di filantropia. Con la sua volonta’ di preservare il patrimonio artistico e di aprirlo contemporaneamente a studenti e visitatori, Filangieri rappresento’ l’ideale del patriota ossia di chi agisce e pensa per il bene del proprio popolo anziche’ ai propri interessi. Ruggiero, napoletano, ha dato un contributo importante: chiunque ami le arti e la cultura ora ha un’opportunita’ per partecipare.