La più grande moda contemporanea, si racconta con vestiti, accessori e immagini al Museo Maxxi di Roma, attraverso una mostra dal titolo “ Memorabile. Ipermoda”, a cura di Maria Luisa Frisa e visitabile fino al 23 marzo 2025. Una retrospettiva di portata internazionale, che ripercorre le creazioni più iconiche di mostri sacri della moda, come Giorgio Armani, Balenciaga, Dior o Prada e tanti altri. Dunque, la rassegna permette di potersi immergere nel mondo variegato del pret a porter, così come dell’ haute couture, attraversando per esempio l’universo dell’alta moda di Christian Dior, secondo il progetto di Maria Grazia Chiuri, o l’estro futuristico firmato Schiaparelli sotto la direzione creativa di Daniel Roseberry. Ancora, spazio alle sperimentazioni e le manifestazioni politiche di Virgil Abloh per la maison francese Louis Vuitton e alle creazioni più iconiche della moda italiana, come quelle di Giorgio Armani, Miuccia Prada dopo la collaborazione con Raf Simons, o quelle di Dolce & Gabbana, arrivando ad Alessandro Michele per Valentino, Marni con Francesco Fisso e Marco Rambaldi. Ad ogni modo, l’esposizione non riguarda solo abiti, ma anche alcuni degli oggetti più rappresentativi delle griffe famose. Basti pensare ad uno dei marchi di alta gioielleria più conosciuti qual è Bvlgari, e ad una sua creazione come la tartaruga di bronzo e ottone, ricoperta di gemme e monete d’argento, in collaborazione con l’artista Francesco Vezzoli. Il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa commenta: “Abbiamo firmato un protocollo con il Maxxi e abbiamo in programma diversi progetti, c’è ancora tanto da raccontare e la moda qui, sarà sempre più protagonista“.