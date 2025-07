Giorgia incanta con il “Come saprei live”. Nuove date nei palazzetti

È l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025. Giorgia sta festeggiando i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” e sta registrando un sold out dopo l’altro. Da novembre tornerà live nei palasport

Un 2025 ricco di successi per Giorgia. “La cura per me”, brano portato dall’artista a Sanremo 2025 e certificato platino, è stato per dodici settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, ed è al secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Giorgia, peraltro, è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025. Sembra che il Festival di Sanremo, quest’anno, le abbia finalmente “regalato” il riconoscimento e il seguito che merita: è una delle interpreti più talentuose della storia della musica italiana.

Giorgia ora è tornata in radio con “L’Unica”, singolo che sta velocemente conquistando i vertici delle classifiche. Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé.

Intanto, prosegue il “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour con cui Giorgia sta festeggiando i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” e che sta registrando un sold out dopo l’altro. Dopo le prime due serate in cui ha incantato il pubblico al Teatro Greco di Siracusa, oggi, lunedì 28 luglio, terzo e ultimo appuntamento. Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini(voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

A settembre l’artista sarà poi protagonista delle ultime due tappe estive del tour nella splendida Reggia di Caserta e da novembre tornerà live nei palasport. Si aggiungono inoltre tre nuovi appuntamenti nel 2026: il 18 marzo al Palaflorio di Bari, il 24 marzo all’Unipol Forum di Milano e il 30 marzo al Kioene Arena di Padova.

Questi gli appuntamenti live di Giorgia (prodotti e organizzati da Friends & Partners):

“COME SAPREI LIVE 2025”

11 GIUGNO 2025 | ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II di SORDEVOLO (BI) DATA ZERO SOLD OUT

13 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT

14 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT

21 LUGLIO 2025 | VILLA MANIN di CODROIPO (UD)

25 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

26 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

28 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

16 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT

26 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone

“PALASPORT LIVE”

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio NUOVA DATA

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum NUOVA DATA

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena NUOVA DATA

Info biglietti: www.friendsandpartners.it