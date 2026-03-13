Hellwatt Festival 2026: Swedish House Mafia, Travis Scott e Ye a Reggio Emilia

Hellwatt Festival debutta alla RCF Arena di Reggio Emilia dal 4 al 18 luglio 2026 con artisti come Swedish House Mafia, Wiz Khalifa, Martin Garrix, Travis Scott e Ye. Ecco lineup e prevendite

Nel luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia ospiterà la prima edizione di Hellwatt Festival, nuovo evento musicale internazionale articolato in più giornate e dedicato ai principali generi della scena globale. Il festival si svolgerà il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio 2026 nella venue emiliana, considerata la più grande arena outdoor d’Europa con una capienza autorizzata di oltre 100mila spettatori.

Negli ultimi anni la struttura, gestita da C.Volo S.p.A., ha ospitato grandi produzioni internazionali con artisti come Harry Styles, Rammstein e AC/DC. Con Hellwatt Festival l’obiettivo è quello di realizzare uno dei più grandi eventi musicali mai organizzati in Italia. Il progetto è nato dopo oltre un anno di progettazione e coinvolge diversi professionisti e studi creativi specializzati nel settore degli eventi live.

Hellwatt Festival: prevendite per l’11 luglio

Le prevendite per la giornata dell’11 luglio saranno disponibili da lunedì 16 marzo alle ore 10 sui circuiti Ticketmaster e Vivaticket.

Lineup 11 luglio 2026

Swedish House Mafia – headliner

Alok

Clean Bandit

Benny Benassi

Warm up – artista da annunciare

Headliner della serata saranno gli Swedish House Mafia, il trio composto da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, tra i protagonisti della scena elettronica mondiale con brani come Don’t You Worry Child, Greyhound e Save the World.

Sul palco anche il DJ e producer brasiliano Alok, tra gli artisti più seguiti della musica elettronica internazionale. In programma inoltre il live dei Clean Bandit, collettivo britannico noto per hit globali come Rather Be, Rockabye e Symphony. Completa la lineup Benny Benassi, DJ e producer italiano vincitore di un Grammy Award e autore del successo internazionale Satisfaction, che per l’occasione tornerà a esibirsi nella sua città natale.

Hellwatt Festival: prevendite per il 4 luglio

Le prevendite per il 4 luglio apriranno martedì 17 marzo alle ore 10 su Ticketmaster e Vivaticket. Sarà disponibile anche il Weekend Pass 4–5 luglio al prezzo di 132 euro più commissioni (categoria General Admission).

Lineup 4 luglio 2026

Wiz Khalifa

Ty Dolla $ign

Ice Spice – special guest

Offset

Baby Gang

Poison Beatz – warm up

Hellwatt Set Night

Lost Frequencies

Martin Garrix

Ad aprire la giornata sarà il producer napoletano Poison Beatz. In programma poi le esibizioni del rapper statunitense Wiz Khalifa e dell’artista R&B Ty Dolla $ign. Tra gli ospiti anche Ice Spice, Offset e il rapper italiano Baby Gang, tra i più ascoltati all’estero. La serata proseguirà con la Hellwatt Set Night, che vedrà protagonisti Lost Frequencies e il DJ olandese Martin Garrix.

Hellwatt Festival: lineup del 5 luglio

Le prevendite per il 5 luglio 2026 sono già disponibili sui circuiti Ticketmaster e Vivaticket. Chi ha acquistato il biglietto per questa giornata entro il 16 marzo potrà aggiungere il 4 luglio con tariffa agevolata, ottenendo uno sconto complessivo del 20% sul weekend.

Lineup 5 luglio 2026

The Chainsmokers

Rita Ora

Ozuna

Nicky Jam

Lolita – warm up

Hellwatt Set Night

Afrojack

Dimitri Vegas & Like Mike

DJ Snake

Pre & Afterparty – Iren Green Park

Marco Carola

Ilario Alicante

East End Dubs

Ale De Tuglie

17 luglio: Travis Scott sold out nella prima release

La prima release dei biglietti per il concerto del 17 luglio 2026, che vedrà come headliner Travis Scott, ha registrato il sold out. Una seconda disponibilità di ticket sarà annunciata prossimamente.

Lineup

Travis Scott – headliner

Tyla

18 luglio: Ye in concerto alla RCF Arena

Per la giornata del 18 luglio 2026 restano gli ultimi biglietti disponibili su Ticketmaster per il live italiano di Ye (Kanye West).

L’artista dovrebbe pubblicare il nuovo album “Bully” il 27 marzo.

Lineup

Ye (Kanye West)

Opening act – da annunciare

Pre party e afterparty con Zamna Festival

Ogni giornata del festival sarà accompagnata da pre party e afterparty all’interno dell’Iren Green Park, il boulevard della RCF Arena. Gli eventi saranno realizzati con il format internazionale Zamna Takeover, nato a Tulum in Messico e oggi tra i brand più noti della scena elettronica globale.

L’area dedicata potrà accogliere fino a 25.000 persone. L’accesso è incluso in alcune categorie di biglietto oppure acquistabile separatamente in venue fino a esaurimento disponibilità.

Una produzione internazionale

Il festival coinvolge diverse realtà creative del settore degli eventi live. Executive Production Manager è Vittorio Dellacasa, CEO di Delamaison Productions, con oltre 25 anni di esperienza internazionale e collaborazioni con artisti come Pearl Jam, Stevie Wonder, Madonna, Coldplay, Foo Fighters e Lady Gaga, oltre a festival come Coachella, Lollapalooza e Tomorrowland.

Il Creative Studio è Moment Factory, studio canadese specializzato in ambienti immersivi e scenografie digitali, noto per produzioni realizzate per Disney e per l’Half Time Show del Super Bowl di Madonna. Alle scenografie partecipa anche Arcadia Spectacular, collettivo britannico noto per le installazioni utilizzate in festival come Glastonbury.