Il duo di musicisti Minafra-Doronzo ambasciatore italiano del jazz in Portogallo

Il jazz Made in Italy ha fatto tappa in Portogallo con FABULAE, l’originale progetto del duo pugliese composto da Dario Savino Doronzo (flicorno) e Livio Minafra (pianoforte e organo), protagonista di un tour nell’isola di Madeira dal 20 al 23 luglio. L’iniziativa, parte del programma “Oltre Confine – Il Jazz Italiano nel Mondo” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con MIDJ – Musicisti Italiani di Jazz e organizzata in loco dall’Associação Nacional de Instrumentos Musicais (ANIMUSIC), ha portato nel cuore dell’Atlantico una raffinata espressione del jazz. Dopo aver calcato palcoscenici prestigiosi come la Carnegie Hall di New York e il Festival Jazz au Chellah di Rabat, Doronzo e Minafra hanno incantato il pubblico madeirense con un repertorio che intreccia scrittura colta, improvvisazione, melodie orientali e sonorità cameristiche. Un’esperienza sonora intensa e suggestiva, in cui musica e natura si fondono in un linguaggio universale. In quest’intervista a quattro mani i due musicisti ci conducono nell’anima del progetto.