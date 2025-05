Nameless Festival 2025: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima edizione a La Poncia

Il Festival si svolgerà per l’ultima volta nell’area de La Poncia, tra i Comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), per poi trasferirsi nel 2026 a Lecco

Torna dal 31 maggio al 2 giugno Nameless Festival 2025, una delle manifestazioni musicali più attese dell’estate italiana. L’evento si svolgerà per l’ultima volta nell’area de La Poncia, tra i Comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), per poi trasferirsi nel 2026 a Lecco, città dove tutto ha avuto inizio nel 2013.

Oltre 100 artisti sul palco di Nameless Festival 2025: tra gli headliner Martin Garrix, Armin van Buuren e The Chainsmokers

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 100 artisti italiani e internazionali, con headliner del calibro di Martin Garrix, Armin van Buuren e The Chainsmokers. Le esibizioni si alterneranno sui quattro palchi principali del festival: Main Stage, Fructis Arena, Nameless Tent Molinari e Red Bull Energy Zone.

Il programma delle tre giornate di Nameless Festival 2025

Sabato 31 maggio, il Main Stage ospiterà tra gli altri Armin van Buuren, Oliver Heldens e Tchami. La Nameless Tent sarà animata da Dirtyphonics e Sullivan King, mentre la Fructis Arena sarà il palcoscenico per le nuove voci del rap e pop italiano. La Red Bull Energy Zone accoglierà performance di artisti come Reebs ed Eliza Rose.

Domenica 1 giugno sarà la volta di Martin Garrix, Don Diablo e Malaa. Sul Nameless Tent si alterneranno nomi della scena elettronica come Subfocus e Flowdan. Kid Yugi e altri artisti emergenti saranno protagonisti della Fructis Arena, mentre il format Less Names animerà la Red Bull Energy Zone con secret line up e no phone policy.

Lunedì 2 giugno chiuderà il festival con le esibizioni di The Chainsmokers, BUNT. e Mr Belt & Wezol. Stella Bossi e T78 si esibiranno sulla Nameless Tent, mentre la Fructis Arena vedrà in scena nomi emergenti del panorama hip hop. La Red Bull Energy Zone ospiterà invece icone come David Morales e Dirty Channels.

Una Winter Edition e il ritorno a casa nel 2026

Il 2025 segna l’ultima edizione a La Poncia. Dal 2026, infatti, Nameless Festival tornerà a Lecco, nell’area del Bione, in una location completamente rinnovata sulle rive del lago. Per anticipare il nuovo corso, è stata annunciata anche una Winter Edition prevista per il 14 e 15 febbraio 2026 a Barzio, località della Valsassina che ha già ospitato il festival dal 2015 al 2019.

Accessibilità, sostenibilità e impegno sociale

Anche quest’anno il festival sarà interamente cashless, con ingresso gratuito a navette, parcheggi e acqua potabile. Ampia l’offerta gastronomica, con food point che propongono cucina per tutti i gusti, compresa una selezione vegetariana, vegana e gluten free.

Dal punto di vista ambientale, Nameless Festival 2025 conferma la partnership con SILEA, con un sistema avanzato di raccolta differenziata e l’anteprima della nuova app “Trash Run”, dedicata alla sensibilizzazione ecologica.

Sul fronte sociale, il festival lancia l’iniziativa “LOVE Can Do IT!” con l’artista Giulia Maglionico, a supporto della campagna contro la violenza sulle donne, promossa con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana e accompagnata dall’hashtag ufficiale #stopviolenceagainstwomen.

Numeri in crescita: oltre 100.000 presenze previste

Nameless Festival è oggi un punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali in Italia, con una crescita costante negli anni: da 9.000 presenze nel 2013 a oltre 100.000 nel 2024, con un tasso medio annuo del +50,87%. Il 93% del pubblico dell’edizione precedente si è dichiarato soddisfatto e intenzionato a tornare anche nel 2025.

Il target del festival è composto prevalentemente da giovani: il 53% dei partecipanti ha tra i 18 e i 25 anni, mentre il 49% del pubblico è costituito da donne.

Impatto sul territorio e riconoscimenti

Con l’85% dei partecipanti provenienti da fuori provincia, il festival rappresenta anche un importante volano per il turismo locale. Nel 2023, Annone di Brianza è entrato nella top 10 delle mete turistiche più richieste su Airbnb in Italia. Inoltre, Nameless Srl è stata inserita nella Top 20 dei Leader della Crescita 2025 secondo Il Sole 24 Ore e Statista, classificandosi al primo posto tra le aziende italiane nel settore degli eventi dal vivo.

Partner e media

Radio 105 è radio ufficiale del festival, mentre 3Bmeteo fornisce i servizi meteo come technical partner. Numerosi anche i brand coinvolti come partner: tra questi Air Action Vigorsol, Aperol, Bic, Garnier Fructis, Guess Jeans, Heineken, JBL, Molinari, Red Bull, Nivea e Ploom.

Informazioni e biglietti

Per consultare il programma completo e acquistare i biglietti:

👉 namelessfestival.it