One Day Music Festival 2026: musica, mare ed Etna per uno degli eventi più attesi in Sicilia

Tre palchi, grandi nomi e una location unica: One Day Music Festival torna tra elettronica, urban e scena locale

Torna il 1° maggio a Catania One Day Music Festival 2026, uno degli appuntamenti musicali più attesi del panorama siciliano, pronto a richiamare migliaia di spettatori tra live, elettronica e nuove tendenze sonore. Dopo il successo delle scorse edizioni, il festival si prepara a riaccendere l’Afrobar La Playa con una proposta artistica ampia e trasversale, capace di attraversare generi e generazioni. Tre i palchi previsti – “SunDance”, “Spring Arena” e “Vulkano Stage” – ciascuno con una propria identità musicale, per un’esperienza immersiva che si sviluppa tra il mare e la cornice dell’Etna.

Il palco “SunDance”, dedicato alla musica techno ed elettronica, ospiterà alcuni dei nomi più rilevanti della scena internazionale e nazionale, tra cui East End Dubs, Nikolina, Ben Sterling e Luca Agnelli, affiancati da altri artisti della scena elettronica. Sul fronte live, lo “Spring Arena” porterà sul palco alcuni protagonisti della scena urban e pop italiana, tra cui Nitro e Tony Effe, insieme a una lineup variegata che include artisti emergenti e progetti alternativi, a conferma della vocazione del festival a intercettare le nuove tendenze musicali. Il “Vulkano Stage” sarà invece dedicato agli artisti locali, offrendo spazio alla scena siciliana e contribuendo a valorizzare il talento del territorio.

Più che un semplice evento musicale, One Day Music Festival 2026 si distingue per la sua identità fortemente legata al luogo. La Playa di Catania diventa parte integrante dell’esperienza: un contesto unico in cui è possibile passare da un dj set elettronico a un concerto live a pochi metri dal mare, in un continuo dialogo tra musica e paesaggio.

Nel corso degli anni, il festival ha mostrato una crescita costante, sia in termini di pubblico sia di proposta artistica. Nato nel 2009 con un’impronta prevalentemente rock, ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, includendo reggae, house e rap, fino ad arrivare a una line up sempre più trasversale. Un punto di svolta è stato il 2018, con il raggiungimento di 20.000 presenze, mentre il 2022 ha segnato il primo sold out, confermato anche nelle edizioni successive.

Oggi il festival si propone come un punto di riferimento per le nuove generazioni, capace di coniugare intrattenimento e ricerca musicale, offrendo un’esperienza che va oltre il concerto e si trasforma in un momento collettivo di aggregazione. I biglietti per l’edizione 2026 sono già disponibili online, confermando l’attesa per un evento che punta a superare i risultati degli anni precedenti e a consolidare il proprio ruolo nel panorama musicale italiano.

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