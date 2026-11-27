Giovedì sera di novembre, Cortile Cafè, Bologna. Fuori ha smesso di piovere, dentro ci saranno una trentina di persone, una decina delle quali in lista per suonare. La lista è scritta a penna su un foglio appoggiato al bancone: due brani a testa, e chi arriva tardi si accomoda in fondo sperando che resti spazio. C’è chi sfoglia un quaderno sgualcito e chi scorre i testi sullo schermo del telefono, mentre chi conduce o tiene i tempi cerca di far scorrere i cambi senza trasformare la serata in una maratona. Quando tocca a un ragazzo di vent’anni, con gli occhiali a goccia, i capelli ricci, vaporosi e poco domati, che tendono verso l’alto, il viso con dei richiami ancora fanciulleschi e un’aria intimidita, sale sul palco e imbraccia la chitarra. Sistema il capotasto mobile sul manico con un gesto rapido, poi alza lo sguardo verso la console e chiede al fonico se la voce e la chitarra si sentono. Subito dopo si accorge che gli manca il plettro: l’ha dimenticato, forse per l’agitazione, e chiede se qualcuno ne ha uno. Ride, si impaccia, a metà canzone perde qualche parola, poi riprende il filo. Alla fine del pezzo l’applauso è breve, sincero, e basta per farlo respirare.

Nessuna giuria, nessun montaggio, nessuna seconda occasione costruita ad arte. Solo una stanza, un microfono e la possibilità di sbagliare.

Mentre l’industria discografica si interroga sull’impatto dell’intelligenza artificiale e la televisione continua a riproporre la formula dei talent show, scene come questa si ripetono in molte città, in una sera infrasettimanale, in un locale qualsiasi. Sono gli open mic: qualcuno prende un microfono e suona davanti a una sala che non ha necessariamente scelto di ascoltarlo. È un tipo di appuntamento che ormai si trova praticamente ovunque, in Italia e all’estero. Qui, nello specifico, parlo di Bologna, snodo naturale per studenti, viaggiatori e musicisti. Lo stesso metodo del microfono aperto, del resto, è ormai comune anche tra i comici, con serate di stand-up e prove aperte di scrittura.

Dietro la formula del «microfono aperto» ci sono realtà diverse, che cambiano soprattutto per gestione degli spazi e linea artistica. Alcuni open mic sono stanziali, legati a un singolo locale che sceglie di animare una serata tradizionalmente tranquilla. Altri sono itineranti: staff o collettivi che si spostano di locale in locale, portando con sé organizzazione e pubblico. Il vantaggio è reciproco: il locale riempie una serata altrimenti vuota, chi suona trova un palco, un impianto e un pubblico senza passare dalle dinamiche più rigide del booking tradizionale.

Anche il regolamento cambia l’identità della serata. C’è chi concede due o tre brani a testa, chi impone l’inedito integrale, chi adotta una formula mista con almeno un pezzo originale accanto a una cover. Ma la vera misura del “palco nudo” sta nelle condizioni condivise: un impianto unico, spesso spartano, dove bisogna adattarsi in fretta a un jack che gracchia, a una chitarra da accordare al volo o a una base lanciata da telefono o computer senza avere il tempo di un soundcheck su misura. Dallo stesso circuito sono nati gli showcase da trenta minuti, che permettono di andare oltre i pochi minuti iniziali e di misurare la tenuta di un repertorio.

Sul palco sale un’umanità molto varia. Ragazzi che hanno scritto un brano in cameretta e vogliono sentirlo davanti ad altre persone; chi si esibisce su basi proprie o alterna strumento ed elettronica; autori già strutturati che testano un pezzo prima di inciderlo o promuovono un singolo appena uscito. La particolarità è che nello stesso giro di lista possono convivere l’esordio assoluto — con tutta la fragilità del caso — e il pezzo già rodato, portato lì per capire come regge l’impatto dal vivo. La trasversalità è anche anagrafica: non è raro vedere una persona oltre i cinquant’anni esibirsi al pari di un ragazzo di venti.

C’è chi torna più volte per costruire una fanbase in loco, e chi arriva dall’estero: musicisti di passaggio che si annotano gli indirizzi su un foglio e mettono insieme piccoli tour indipendenti, spostandosi con i propri mezzi. E c’è anche chi arriva deluso dai casting televisivi: ha provato la trafila dei provini, è arrivato fino a un certo punto ed è tornato indietro, avendo capito quanto quei filtri premino logiche televisive prima che musicali.

In un mondo in cui quasi tutto passa attraverso uno schermo, ritrovarsi in una stanza per ascoltare musica dal vivo è tutt’altro che scontato. Che sia a Bologna o altrove, queste serate contribuiscono a tenere vivo l’humus culturale e sociale di una città: alimentano la curiosità verso ciò che accade intorno, favoriscono la conoscenza tra persone che condividono interessi e passioni e creano occasioni di confronto, relazioni e collaborazioni. Non si tratta soltanto di trovare un palco o ascoltare qualche canzone, ma di costruire una rete di frequentazioni e scambi che difficilmente nasce con la stessa naturalezza attraverso uno schermo.

In un’epoca segnata da intelligenza artificiale, virtualizzazione e giudizi rapidi ridotti a un sì o a un no, un open mic impone un tempo diverso: una canzone si ascolta dall’inizio alla fine, davanti a persone vere, in uno spazio che non si può mettere in pausa né scorrere.

Qui il pubblico non guarda un’immagine in televisione: è presente e reagisce in prima persona. A differenza di uno studio televisivo, chi sale sul palco si espone senza rete, tra applausi, indifferenza o fischi. La sala mescola motivi diversi: chi è lì per bere una birra, chi è capitato quasi per caso, chi cerca musica dal vivo e, ogni tanto, qualcuno che fa scouting lontano dagli algoritmi. A seconda del locale o del format, il brusio di fondo può restare alto o lasciare spazio a un’attenzione più raccolta quando parte un brano originale, ma in ogni caso la stecca o l’imprevisto fanno parte del gioco, senza montaggio a correggere il tiro.

Ne deriva un diritto a sbagliare: anche con qualche ripresa col telefono, una serata storta resta in una stanza, non in un archivio televisivo. Chi vuole continua a provare, chi capisce che non è la sua strada se ne accorge con i propri tempi, o scopre altri mestieri nella musica.

Il malinteso di fondo è scambiare i talent per programmi musicali, quando sono format di intrattenimento pensati per l’audience televisiva. Da Popstar (2001) e Operazione Trionfo (2002) ad Amici, X Factor e The Voice, i nomi che restano davvero in vetta sono una minoranza. Un’analisi di Open dell’ottobre 2024 su 221 concorrenti arrivati ai live nelle prime 17 edizioni di X Factor ne conta 54 con una carriera musicale, ma solo 11, circa il 5%, tra i big assoluti. È importante distinguere, naturalmente, tra chi ha costruito un percorso musicale e chi è arrivato ai vertici del mercato: sono risultati diversi, e i numeri lo mostrano.

Questi format costruiscono una finzione simile a quella dei social: un percorso confezionato dove contano storia personale, immagine e retroscena almeno quanto le canzoni, con giurie spesso più televisive che musicali. Quando i riflettori si spengono, chi ha scambiato la vetrina per una carriera rischia un rientro brusco, soprattutto senza gavetta né basi musicali, legali e sulla gestione dei diritti. Fa eccezione chi usa il passaggio con lucidità, come trampolino temporaneo per tornare alla propria musica e ai palchi.

Sui palchi degli open mic non ci sono palette né copioni: ci sono canzoni, persone e il rischio di mettersi alla prova davanti a chi ascolta. Non tutti troveranno un pubblico, non ogni esibizione sarà memorabile e non da ogni incontro nascerà una collaborazione. Ma è proprio questo il punto: non tutto deve necessariamente produrre un risultato, una carriera o un contenuto da condividere. A volte basta esserci, ascoltare e conoscere qualcuno. Vale la pena uscire di casa, almeno una sera, e andare a vedere cosa succede, che si salga sul palco o si resti dall’altra parte ad ascoltare.