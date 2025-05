TIM Summer HIts 2025: Carlo Conti, Andrea Delogu e oltre 80 artisti che connettono mondi e generazioni

Inizia l’estate 2025 e Roma torna ad accogliere le grandi hit del momento e le grandi stelle del panorama musicale con le quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu saranno anche quest’anno alla guida di questo grande spettacolo che sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno porterà i successi più cantati e i volti più amati della musica in Piazza del Popolo a Roma, ancora una volta grande protagonista della colonna sonora dell’estate 2025. TIM Summer Hits, con le emozioni e la grande musica che animeranno Piazza del Popolo, andrà in onda, a partire da venerdì 13 giugno, in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay.

Firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

“Per il quarto anno consecutivo siamo Title Sponsor del Tim Summer Hits, ormai simbolo della stagione estiva, consolidando la nostra strategia di posizionamento e riaffermando il valore delle connessioni non solo quelle digitali, abilitate ogni giorno grazie a piattaforme e soluzioni tecnologiche evolute, ma soprattutto umane, creando legami tra generazioni e alimentando nuove forme di condivisione” – ha dichiarato Sandra Aitala, Vice President Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM durante la conferenza stampa di presentazione del TIM Summer Hits 2025 che sarà condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu – “TIM Summer Hits 2025 si conferma così non solo come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, ma anche come una piattaforma d’innovazione e cultura. Un’occasione per TIM di dare forma alla propria visione: costruire un futuro in cui tecnologia, emozione e partecipazione convivano e si rafforzino a vicenda. Perché oggi più che mai, sono le connessioni che fanno la differenza”.

Ecco chi sono gli oltre 80 artisti che si alterneranno sul palco delle quattro serate!

ACHILLE LAURO | AIELLO | ALESSANDRA AMOROSO | ALEX BRITTI | ALEX WYSE | ALFA | ANNALISA | ANTONIA | A-CLARK, VINNY e IVA ZANICCHI | BABY K | BENJI & FEDE| BIGMAMA | BNKR44 | BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ| BRESH | BRUNORI SAS | CAPO PLAZA | CARL BRAVE | CHIAMAMIFARO | CHIARA GALIAZZO | CLARA | CLEMENTINO | COEZ | COMA_COSE | CRISTIANO MALGIOGLIO | DIODATO | EMIS KILLA | ERMAL META | EUGENIO IN VIA DI GIOIA | FABIO ROVAZZI, PAOLA IEZZI e DANI FAIV | FEDEZ | FINLEY e NINA ZILLI | FRANCESCA MICHIELIN | FRANCESCO GABBANI | FRANCESCO RENGA | FRED DE PALMA | FUCKYOURCLIQUE | FULMINACCI | GABRY PONTE | GAIA | GHALI | GIGI D’ALESSIO | JACOPO SOL | JOAN THIELE | LDA | LEO GASSMANN | LEVANTE | LORELLA CUCCARINI | LORENZO FRAGOLA | LUCHÈ | LUDWIG e SABRINA SALERNO | MARCO MASINI | MICHELE BRAVI e MIDA | NEGRAMARO | NEK | NOEMI | OLLY | ORIETTA BERTI | PATTY PRAVO | PLANET FUNK | RAF | RIKI | RKOMI | ROCCO HUNT | ROSE VILLAIN | SAL DA VINCI | SANGIOVANNI | SARAH TOSCANO | SAYF | SERENA BRANCALE | SETTEMBRE | SHABLO + GUESTS | TANANAI | THE KOLORS | TREDICIPIETRO | TRIGNO | TROPICO | VALE LP e LIL JOLIE | VENERUS.