Tiziano Ferro apre la prima “TIM New Music Night”: evento esclusivo su TIMVISION il 23 ottobre

Tiziano Ferro aprirà la prima edizione della “TIM New Music Night” in esclusiva su TIMVISION il 23 ottobre.

Il nuovo format musicale di TIM debutta con una serata speciale a Milano. Il cantautore presenterà in anteprima l’album “SONO UN GRANDE”. In palio accessi esclusivi per i clienti TIM.

Si accendono i riflettori su “TIM New Music Night”, il nuovo format firmato TIM interamente dedicato alla musica dal vivo e ai release party più attesi della scena italiana. L’iniziativa punta a portare fan e artisti sempre più vicini, offrendo contenuti esclusivi in streaming su TIMVISION e, per alcuni fortunati clienti TIM, anche la possibilità di partecipare dal vivo.

Ad inaugurare questa serie di eventi sarà uno dei nomi più iconici della musica italiana contemporanea: Tiziano Ferro che, in esclusiva su TIMVISION, sarà protagonista della prima serata il 23 ottobre a Milano. Durante la serata, Ferro presenterà in anteprima alcuni brani del suo nuovo album “SONO UN GRANDE”, in uscita il giorno seguente, il 24 ottobre. L’album è stato anticipato dal singolo di successo “Cuore rotto”, già in vetta alle classifiche radiofoniche per due settimane consecutive.

Ma le sorprese non finiscono qui. Attraverso il concorso “TIM New Music Night”, attivo sull’app My TIM dal 9 al 17 ottobre, i clienti TIM potranno partecipare all’estrazione di inviti per il party esclusivo, normalmente riservato agli addetti ai lavori. Un’occasione unica per vivere un momento irripetibile della musica italiana, direttamente a contatto con l’artista.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia campagna di comunicazione del Gruppo TIM “La forza delle connessioni”, che mira a valorizzare le relazioni umane rese possibili dalle tecnologie digitali, trasformando la musica in un’esperienza coinvolgente sia online che dal vivo.