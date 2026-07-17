Vent’anni di dittatura: perché il fascismo riuscì a dominare l’Italia

Il fascismo rimase al potere in Italia dal 1922 al 1943, per un periodo di circa vent’anni. La sua lunga durata rappresenta uno dei temi più importanti della storiografia italiana, perché pone una domanda fondamentale: come fu possibile che un regime dittatoriale riuscisse a mantenere il controllo del Paese per così tanto tempo? Gli storici concordano sul fatto che non esista una sola spiegazione. La permanenza del fascismo al potere fu il risultato dell’intreccio tra consenso, repressione, propaganda, sostegno delle istituzioni e debolezza delle opposizioni. Nel corso degli anni sono state elaborate interpretazioni diverse, che mettono in evidenza aspetti differenti dello stesso fenomeno.

Una delle interpretazioni più influenti è quella dello storico Renzo De Felice. Secondo De Felice, il fascismo non sopravvisse soltanto grazie alla violenza, ma riuscì anche a ottenere un consenso significativo tra gli italiani, soprattutto tra la fine degli anni Venti e gli anni Trenta. Dopo il difficile periodo seguito alla Prima guerra mondiale, caratterizzato da crisi economica, conflitti sociali, scioperi e instabilità politica, molti cittadini videro nel fascismo una forza capace di ristabilire l’ordine. Il regime si presentava come garante della stabilità e della grandezza nazionale, promettendo di superare le divisioni politiche e di rafforzare lo Stato.

Il consenso si alimentò anche attraverso alcune iniziative concrete. Il governo promosse importanti opere pubbliche, come la costruzione di strade, edifici e infrastrutture, e avviò interventi di bonifica di territori paludosi. Inoltre, il fascismo mise in atto politiche economiche e sociali che, almeno nella propaganda, apparivano come strumenti per migliorare la vita degli italiani. Molti cittadini, soprattutto coloro che non erano direttamente colpiti dalla repressione, considerarono il regime capace di garantire sicurezza, prestigio internazionale e sviluppo economico. De Felice sottolinea quindi che una parte della popolazione aderì realmente al fascismo, non soltanto per paura, ma anche per convinzione o per opportunismo.

Altri studiosi, tra cui Emilio Gentile, pur riconoscendo l’esistenza di un consenso, ritengono che esso non sia sufficiente a spiegare la durata del regime. Essi evidenziano soprattutto il carattere totalitario del fascismo e la sua capacità di controllare la società attraverso la repressione. Dopo il consolidamento del potere, in particolare con le cosiddette “leggi fascistissime” del 1925-1926, tutte le libertà politiche furono progressivamente eliminate. I partiti di opposizione vennero sciolti, la libertà di stampa fu soppressa e i sindacati indipendenti furono sostituiti dalle organizzazioni controllate dal regime. Chiunque manifestasse idee contrarie al fascismo rischiava il carcere, il confino o l’esilio.

Un ruolo fondamentale fu svolto dall’OVRA, la polizia politica incaricata di sorvegliare gli oppositori e reprimere ogni forma di dissenso. Attraverso una fitta rete di controlli e informatori, il regime riusciva a impedire la nascita di movimenti organizzati contro il governo. La repressione non colpiva soltanto gli esponenti politici, ma contribuiva anche a diffondere un clima di paura che scoraggiava molti cittadini dall’esprimere pubblicamente opinioni contrarie.

Accanto alla repressione, il fascismo fece largo uso della propaganda. Il controllo dei mezzi di comunicazione rappresentò uno degli strumenti più efficaci per consolidare il potere. Giornali, radio, cinema e manifesti diffondevano costantemente l’immagine di Benito Mussolini come guida infallibile della nazione. Il culto del capo diventò uno degli elementi centrali della vita pubblica. La scuola fu trasformata in uno strumento di educazione politica: libri di testo, programmi scolastici e insegnanti dovevano trasmettere i valori del regime. Anche le organizzazioni giovanili, come l’Opera Nazionale Balilla e la Gioventù Italiana del Littorio, avevano il compito di formare le nuove generazioni secondo l’ideologia fascista, abituando i giovani alla disciplina, all’obbedienza e al nazionalismo.

Un altro fattore decisivo fu il sostegno ricevuto dalle principali istituzioni dello Stato e da importanti gruppi sociali. La monarchia non si oppose all’ascesa di Mussolini e continuò a collaborare con il regime fino al 1943. Anche gran parte dell’esercito, della burocrazia statale e della magistratura accettò il nuovo sistema politico. Gli industriali e i grandi proprietari terrieri appoggiarono il fascismo perché lo consideravano una garanzia contro il socialismo e le agitazioni operaie. Un momento particolarmente significativo fu la firma dei Patti Lateranensi del 1929, che risolsero la cosiddetta “Questione romana” e portarono alla riconciliazione tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. L’accordo contribuì ad aumentare il prestigio del regime presso una popolazione in larga parte cattolica.

La debolezza dell’opposizione rappresentò un ulteriore elemento che favorì la lunga permanenza del fascismo al potere. Dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti nel 1924, i partiti antifascisti si mostrarono divisi e incapaci di elaborare una strategia comune. Molti dirigenti furono arrestati, costretti all’esilio oppure confinati. In assenza di organizzazioni politiche legali e di una stampa libera, costruire un’alternativa al regime divenne estremamente difficile. Solo durante la Seconda guerra mondiale, quando le sconfitte militari indebolirono il prestigio del fascismo, l’opposizione riuscì gradualmente a riorganizzarsi.

La guerra segnò infatti il punto di svolta. Le difficoltà economiche, i bombardamenti, le perdite militari e il crescente malcontento della popolazione provocarono una progressiva crisi del consenso. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo sfiduciò Mussolini e il re Vittorio Emanuele III lo fece arrestare. Si concluse così il ventennio fascista, anche se la guerra e la Repubblica Sociale Italiana prolungarono il conflitto fino al 1945.

La maggior parte degli storici contemporanei concorda sul fatto che nessuna interpretazione, presa singolarmente, sia sufficiente a spiegare la durata del fascismo. Il regime rimase al potere perché riuscì a combinare consenso e coercizione: da un lato ottenne l’appoggio di una parte significativa della popolazione grazie alla propaganda, ai successi iniziali e al sostegno delle principali istituzioni; dall’altro eliminò ogni forma di opposizione attraverso la repressione, il controllo della società e la limitazione delle libertà. La storia del fascismo dimostra quindi che la stabilità di una dittatura può dipendere contemporaneamente dall’adesione di una parte della società e dall’uso sistematico della forza, rendendo necessario analizzare il fenomeno nella sua complessità, senza ridurlo a una sola spiegazione.