Catania. La direzione in cui, ormai da diversi anni, sembra procedere la ricerca coreografica di Roberto Zappalà si arricchisce di un nuovo step. Si tratta di Cultus, la creazione di danza che ha debuttato a fine 2023 a Gorizia (nel contesto del festival Visavì) e che giunge finalmente a casa, ovvero in Sicilia a Catania, nel contesto della Stagione 2025/26 di Scenario Pubblico. La regia e la coreografia sono dello stesso coreografo catanese, la drammaturgia complessiva ancora una volta di Nello Calabrò, le musiche – importantissime ed evidentemente oggetto d’ispirazione – sono tratte da The Little Match Girl Passion di David Lang, mentre importanti apporti sonori sono ricavati, in inglese, da alcuni testi di Shakespeare (il monologo di Parolles, tratto da “Tutto è bene quello che finisce bene” e i sonetti 130, 18, 83, 1, 116, 97, 81) pre-registrati e recitati da attori internazionali e da un breve testo dello stesso Calabrò, anch’esso in inglese, recitato e fisicamente attraversato dagli stessi danzatori. In scena a danzare ci sono Samuele Arisci, Loïc Ayme, Giulia Berretta, Corinne Cilia, Anna Forzutti, Silvia Rossi, Damiano Scavo, Alessandra Verona. Sono danzatori e danzatrici di vaglia (una nuova interessantissima generazione nella vicenda di questo ensemble), ma sono soprattutto collaboratori del coreografo nel momento della riflessione e della formalizzazione coreografica del concept intellettuale, emotivo e forse non è errato dire anche spirituale. Concept che riportiamo così come prova a raccontarlo l’artista: «…Un viaggio coreografico che procede dalla sofferenza causata dalla tortura alla felicità della resurrezione: transiti in movimento dove i corpi dei danzatori si immergono nei vari stati dell’abbandono, della tenerezza, della gioia, dell’estasi». Cosa si deve aggiungere a tale descrizione materiale di questa coreografia? Che cosa è necessario dire? Si deve aggiungere la tensione chiaramente percepibile, come segno che arricchisce e approfondisce il linguaggio di quest’artista e del suo ensemble, a infondere responsabilità, disciplina interiore, senso e sapienza ad ogni singolo movimento, ad ogni gesto, ad ogni respiro. Responsabilità, disciplina interiore, senso e sapienza che sono i pilasti su cui si regge quel “culto” per l’umanità senza il quale anche la più smaliziata e critica delle esperienze artistiche della contemporaneità perderebbe di autenticità e di capacità comunicativa.

Cultus. Catania, Scenario Pubblico 4 e 5 ottobre 2025. Regia e coreografia di Roberto Zappalà. Musiche: The Little Match Girl Passion di David Lang, William Shakespeare e la tradizione popolare italiana. Interpreti e collaborazione: i danzatori della Compagnia Zappalà Danza – Samuele Arisci, Loïc Ayme, Giulia Berretta, Corinne Cilia, Anna Forzutti, Silvia Rossi, Damiano Scavo, Alessandra Verona. Set, luci e costumi: Roberto Zappalà. Drammaturgia: Nello Calabrò. Copricapo: Veronica Cornacchini. Acconciatore/parrucche: Alfredo Danese. Realizzazione dei costumi: Majoca. Una coproduzione Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza – Centro di Rilevante Interesse Nazionale, Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse (Genova) e Fondazione Teatro Comunale di Modena, in collaborazione con TPE – Fondazione Teatro Piemonte Europa (Torino), Visavì Festival/Artisti Associati (Gorizia), Festival Armonie d’Arte (Catanzaro), con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura e Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Crediti fotografici di Serena Nicoletti.