In anteprima su Tim Vision Play “Dear England – I rigori della rivalsa” con Joseph Fiennes

Basata sull’opera teatrale di James Graham vincitrice del premio Olivier, “Dear England – I rigori della rivalsa” racconta una storia autentica e profondamente umana di riscatto, che esalta il carattere e l’integrità, lontano dagli stereotipi

Arriva oggi in anteprima esclusiva su TimVision Play “Dear England – I rigori della rivalsa” la miniserie televisiva britannica in quattro episodi che racconta la rinascita del calcio inglese per mano di un inaspettato innovatore, il tecnico della nazionale Gareth Southgate, interpretato da Joseph Fiennes.

Nel 1996 il ventiseienne calciatore dell’Inghilterra Gareth Southgate sbaglia un rigore decisivo nelle semifinali dei campionati Europei. Quando nel 2016 diventa ct della nazionale inglese i tifosi reagiscono con scetticismo, dopo anni di delusioni per i fallimenti nel gioco che proprio l’Inghilterra aveva inventato.

Come manager seleziona il suo organico, tra cui spiccano talenti internazionali come Harry Kane, Harry Maguire e introduce nello staff la psicologa sportiva Pippa Grange, una scelta rivoluzionaria che aiuterà i calciatori a gestire paure e ansie, costruendo fiducia e migliorando le prestazioni in campo.

Basata sull’opera teatrale di James Graham vincitrice del premio Olivier, “Dear England – I rigori della rivalsa” racconta una storia autentica e profondamente umana di riscatto, che esalta il carattere e l’integrità, lontano dagli stereotipi. Nel cast oltre a Joseph Fiennes, Jodie Whittaker nei panni di Pippa Grange, Will Antenbring (Harry Kane), Edem-Ita Duke (Marcus Rashford) e Adam Hugill (Harry Maguire).

La serie è prodotta da Left Bank Pictures, creata da James Graham, nella veste anche di produttore esecutivo e distribuita internazionalmente da Sony Pictures. TimVision Play è lo streaming pensato per soddisfare i gusti del pubblico italiano con un ricco catalogo – film e serie TV, cartoni, show discovery+ e Mediaset 7 giorni e i canali Eurosport – incluso in tutte le offerte di TimVision, l’aggregatore di piattafome streaming più completo sul mercato italiano che offre un accesso semplificato e conveniente a Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, DAZN, Infinity+, Paramount+ e Apple TV.