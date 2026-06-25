Senza terra, senza semi, non c’è futuro contadino

Intervista a Geneviève Savigny, membro del Gruppo di lavoro ONU sui diritti dei contadini (UNDROP)

Ginevra, 25 giugno 2026 — Elena Rusca

Mentre le crisi alimentari, climatiche e geopolitiche si intensificano, i contadini — che nutrono la maggior parte dell’umanità — restano tra i più esposti alla povertà, all’espropriazione e alla violenza. Dal 2018, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini (UNDROP) offre un quadro inedito per proteggere i loro diritti collettivi, le loro sementi, le loro terre e i loro saperi. Ma la sua attuazione rimane fragile. Geneviève Savigny, membro del Gruppo di lavoro incaricato dell’UNDROP, analizza le sfide fondiarie, sementiere e politiche che attraversano oggi le campagne del mondo — dall’Africa occidentale all’America Latina.

L’UNDROP: un testo storico nato dalle lotte contadine

Adottata nel 2018 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali è uno degli strumenti più ambiziosi del sistema internazionale. Frutto di quasi vent’anni di mobilitazione guidata da La Via Campesina, mira a proteggere coloro che producono la maggior parte del cibo mondiale, ma che restano i più esposti alla povertà, all’espropriazione, alla violenza e alla marginalizzazione politica.

La UNDROP riconosce diritti raramente esplicitati in altri testi internazionali:

il diritto alla terra

il diritto alle sementi

il diritto all’acqua

la protezione contro gli sfratti

la partecipazione alle decisioni

i diritti collettivi e consuetudinari

il riconoscimento dei saperi contadini

Per garantirne l’attuazione, il Consiglio dei diritti umani ha creato nel 2023 un Gruppo di lavoro composto da cinque esperti indipendenti. Geneviève Savigny, contadina ed ex membro della Confédération paysanne e di Via Campesina, ne fa parte.

Un gruppo di lavoro internazionale per difendere i diritti contadini

— Come si è formato il vostro gruppo di lavoro?

G. Savigny: «Il gruppo di lavoro è stato formato dal Consiglio dei diritti umani dopo l’adozione di una risoluzione nell’autunno 2023. Siamo stati selezionati durante l’inverno e ci siamo ritrovati in cinque. Io sono contadina, ex membro della Confédération paysanne e di Via Campesina. Ci sono anche Carlos, antropologo e professore in Colombia; David, professore di diritto in Armenia; Shalmalee, ex direttrice dell’ONG Focus on Global South; e Uche, professoressa di diritto nigeriana che lavora negli Stati Uniti.»

— Come lavorate concretamente?

G. Savigny: «Il nostro gruppo ha due sessioni annuali di cinque giorni in presenza, normalmente una a Ginevra e una a New York. Quest’anno abbiamo preferito sostituire la seconda sessione con visite nei Paesi. Abbiamo appena fatto una visita in Ghana e un’altra è prevista a novembre in Paraguay. Ogni volta siamo due membri del gruppo più il nostro team salariato.»

— Cosa fate durante queste visite?

G. Savigny: «Incontriamo i rappresentanti dei vari ministeri legati all’agricoltura e all’alimentazione, poi i rappresentanti dei contadini, pescatori, pastori e donne rurali. In Ghana, gli incontri dovevano passare dal governo o dalle autorità locali per poter incontrare i capi villaggio. L’obiettivo è capire come vengono applicati i diritti dei contadini, quali sono i punti di forza e cosa si può migliorare. Poi redigiamo un rapporto che sarà presentato in autunno.»

La partecipazione: un diritto essenziale ma difficile da esercitare

— Avete pubblicato un rapporto sul diritto alla partecipazione. Quali sono state le vostre conclusioni?

G. Savigny: «La partecipazione è davvero indispensabile affinché la situazione dei contadini e delle contadine sia presa in considerazione e affrontata nel modo giusto. Ma c’è ancora molto da fare, anche solo per ragioni materiali: la traduzione, la distanza, le difficoltà a raggiungere i luoghi del potere.

Per quanto riguarda le donne, c’è una difficoltà particolare a liberarsi dai compiti domestici e dal lavoro quotidiano per poter partecipare alle decisioni che le riguardano. È un livello di difficoltà in più, in un mondo rurale dove il lavoro è molto impegnativo e spesso isolato.»

Sementi: una sfida cruciale di fronte alle multinazionali

— Quest’anno lavorate sul diritto alle sementi. Perché è così importante?

G. Savigny: «L’articolo diciannove della UNDROP spiega come i contadini debbano avere il diritto di mantenere i sistemi sementieri contadini: conservare, riprodurre, scambiare e vendere le sementi. Lo Stato deve anche favorire l’esistenza di questo sistema. Non è sempre così, perché esiste un sistema commerciale molto dinamico, persino aggressivo.»

— Gli OGM giocano un ruolo in questa problematica?

G. Savigny: «Sì, certo. Con i progressi tecnologici, ora abbiamo modi molto più facili e rapidi per fare OGM. Per facilitarne la diffusione e la commercializzazione, le imprese sementiere non vogliono più chiamarli OGM, ma NGT, Nuove Tecniche Genomiche. Cercano di far riconoscere che potrebbero apparire in natura, quindi che non c’è bisogno di etichettarli.

Ma ci sono brevetti depositati! E c’è il timore che i tratti brevettati, non etichettati, possano ritrovarsi naturalmente nelle piante dei contadini che li avevano selezionati per anni.»

— Cosa significa questo per i contadini?

G. Savigny: «Il brevetto del sistema CRISPR-Cas, per esempio, appartiene a una sola impresa. C’è quindi una concentrazione sempre maggiore dei diritti che determinano se si possono o meno moltiplicare le sementi. Molte leggi sementiere impongono regole rigide per il riconoscimento e la commercializzazione delle sementi, in contraddizione con il diritto dei contadini alle sementi.

I contadini devono rivendicare questo diritto e gli Stati devono rendersi conto che, anche per la biodiversità e la resilienza delle piante, non bisogna fermare la selezione su piccola scala fatta dai contadini locali. C’è tutto un sistema da preservare se vogliamo mantenere una biodiversità e una diversità colturale importanti.»

Terra e territorio: diritti collettivi da riconoscere

— Lavorate anche sulla questione della terra. Qual è la sfida principale?

G. Savigny: «Lavoriamo sull’articolo diciassette della dichiarazione, sui diritti alla terra e al territorio. In modo interessante, la UNDROP mette in evidenza l’importanza dei diritti collettivi e consuetudinari. È importante perché in molti luoghi è lì che nasce il problema: non essendoci titoli di proprietà chiari, si entra in una zona informale.»

— E in Svizzera, come vede l’accesso alla terra?

G. Savigny: «Credo che il diritto alla terra serva a illuminare nuove piste. Serve un accesso sicuro alla terra, non necessariamente la proprietà. Spero che in Svizzera si possano sviluppare forme di affitto o di proprietà collettiva che diano sicurezza a chi la coltiva.

C’è un grande problema: un’intera generazione arriva alla fine della carriera con pensioni piccole e pochi mezzi. A volte non vogliono trasmettere la terra ai giovani. È un problema sociale generale. Se vogliamo una produzione alimentare di qualità, dobbiamo anche risolvere il problema fondiario.

Comprare è proibitivo. E bisogna fare attenzione perché in alcuni Paesi, anche in Europa, sono le imprese a comprare le terre.»

America Latina: una ruralità attaccata ma fondamentale

— Per i lettori cileni, qual è il suo sguardo sulla ruralità in America Latina?

G. Savigny: «In America Latina, la ruralità mi sembra fondamentale. Insieme ai popoli indigeni, costituiscono il nucleo di un’agricoltura che, allo stesso tempo, è completamente attaccata dallo sviluppo di un’agricoltura industriale molto intensiva.

Questo è rafforzato dagli accordi di libero scambio, pensati per sviluppare l’esportazione di prodotti e materie prime. I contadini di lì dicono che ciò non va nella direzione della loro protezione.

È uno spazio che non conosco perfettamente, ma che sembra così ricco e vario. Dal punto di vista culturale, è contadino e indigeno. In America Latina, il modo di produzione artigianale resta molto importante. La qualità dell’alimentazione deriva anche dal poter mangiare verdure fresche ovunque.»

— È anche una lotta contro le multinazionali?

G. Savigny: «Certo. I piccoli contadini vanno sostenuti; le multinazionali vanno un po’ limitate, perché hanno una tendenza naturale — credo sia proprio il loro mestiere — a espandersi, concentrarsi e fare più profitti. Ma servono limiti, altrimenti è distruttivo sia dal punto di vista ambientale che sociale.

Non è il nostro mandato diretto, ma ci troviamo comunque di fronte a questa questione indirettamente. Le nostre raccomandazioni alla fine di ogni rapporto sono rivolte agli Stati, alle entità ONU, alle altre istituzioni e anche alle entità private, a cui chiediamo di rispettare la legge e le norme internazionali e di garantire i diritti umani in ogni circostanza.»

Le procedure speciali dell’ONU: chiarire il mandato

— Può spiegare cosa sono le procedure speciali?

G. Savigny: «I gruppi di lavoro fanno parte delle procedure speciali, come i relatori speciali. Si concentrano su un aspetto particolare dei diritti umani, come il diritto all’alimentazione o il diritto all’acqua. Noi siamo un gruppo di lavoro: invece di un solo relatore speciale, siamo cinque, il che corrisponde alla diversità e all’ampiezza del tema.

Il nostro ruolo è attuare la Dichiarazione dei diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, la UNDROP. È un testo adottato nel 2018 dall’Assemblea generale dell’ONU che riunisce ventotto articoli che riassumono i diritti necessari all’attività contadina.

Precisa cosa sia un contadino, gli obblighi degli Stati, la non discriminazione, i diritti delle donne, il diritto alle risorse, alla partecipazione, all’informazione, all’educazione, ecc., dettagliati in modo adattato al contesto rurale.»

Il Gruppo di lavoro presenterà i suoi rapporti su terra e sementi il prossimo settembre a Ginevra. Questi documenti, destinati all’Assemblea generale dell’ONU, dovrebbero offrire una luce cruciale sulle sfide che affrontano i contadini di tutto il mondo.