Una settimana di appuntamenti all’aeroporto di Milano Linate ha avvicinato studenti e aspiranti professionisti al mondo dell’aviazione. Open Day, tour in pista, presentazione dell’Accademia e consegna degli attestati

Una settimana all’insegna della formazione, dell’orientamento professionale e della sostenibilità, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle opportunità offerte dal settore aeroportuale. È quella che Milano Business Academy (MBA), istituto specializzato nella formazione professionale nato dall’evoluzione della storica Accademia del Lavoro, fondata a Milano dall’imprenditore Nicola Carbonara, ha organizzato dal 13 al 21 novembre all’aeroporto di Milano Linate.

Un calendario di iniziative che ha permesso a studenti e aspiranti professionisti di conoscere più da vicino le dinamiche operative di uno scalo aeroportuale, approfondire le competenze richieste dalle diverse figure professionali e confrontarsi con le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il programma si è aperto il 13 novembre con l’Open Day dedicato alla professione di agente di rampa, una figura fondamentale per il coordinamento delle operazioni a terra degli aeromobili. Durante gli incontri è stato possibile approfondire le principali responsabilità del ruolo, dalla gestione del turnaround alle attività di weight and balance, dalle operazioni di pushback al rispetto delle procedure di sicurezza e alla gestione della messaggistica operativa. Un’attività complessa, che richiede preparazione tecnica, capacità organizzative e grande attenzione alla sicurezza e alla puntualità.

Il percorso di orientamento è proseguito il 17, 18 e 19 novembre con gli Open Day dedicati alla figura dell’addetto di scalo. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere le diverse mansioni legate all’assistenza aeroportuale, dal check-in alla gestione dei bagagli, fino al supporto ai passeggeri speciali, alle procedure relative alle merci pericolose (dangerous goods) e alle attività di aviation security.

Due appuntamenti pensati per illustrare concretamente le caratteristiche delle professioni aeroportuali e presentare i percorsi formativi proposti da Milano Business Academy, mettendo in evidenza il valore di una preparazione che integra conoscenze teoriche, competenze operative e contatto diretto con il settore di riferimento.

Il 20 novembre il programma è entrato ancora più nel vivo con un tour in pista riservato a studenti e giornalisti. Un’occasione per vivere da vicino l’ambiente aeroportuale, osservare le attività che accompagnano la gestione quotidiana dello scalo e comprendere le dinamiche operative che rendono possibile il funzionamento di un aeroporto.

La settimana si è conclusa sabato 21 novembre al Linate Center con un evento dedicato alla presentazione ufficiale di Milano Business Academy, della sua identità formativa e della sua visione per lo sviluppo delle competenze professionali. A intervenire sono state Angela Veneziani, amministratrice di MBA, e Monica Cappiello, coordinatrice didattica dell’Accademia, insieme ad alcuni docenti dell’istituto.

Al centro degli interventi il ruolo della formazione specialistica come strumento per rispondere alle esigenze delle imprese e alle trasformazioni del mercato del lavoro, con particolare attenzione al settore aeroportuale. È emersa l’importanza di costruire percorsi didattici capaci di coniugare preparazione teorica, esercitazioni pratiche e conoscenza diretta dei contesti professionali, accompagnando gli studenti verso concrete opportunità di carriera.

La giornata ha rappresentato anche un momento di riconoscimento per gli studenti che hanno completato i percorsi formativi per agente di rampa e addetto di scalo. La consegna degli attestati ha celebrato il traguardo raggiunto e le competenze acquisite, valorizzando l’impegno dei partecipanti e il percorso intrapreso in vista del loro ingresso nel mondo professionale.

Dalla formazione alla sostenibilità: 100 ulivi per il Salento

Tra gli annunci più significativi dell’evento conclusivo, anche un’iniziativa dedicata alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale d’impresa. Milano Business Academy ha infatti annunciato l’acquisto di 100 ulivi nell’ambito del progetto Olivami, associazione non-profit italiana impegnata nella riforestazione delle campagne del Salento e della Puglia colpite dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa.

L’iniziativa punta a contribuire alla costituzione di un giardino aziendale, affiancando all’attività di formazione professionale un progetto concreto di valorizzazione ambientale e territoriale. Attraverso Olivami, l’Accademia intende sostenere il recupero del patrimonio olivicolo pugliese, contribuire alla tutela del paesaggio e offrire un supporto agli agricoltori locali impegnati nella ricostruzione del tessuto produttivo e ambientale del territorio.

Una scelta che amplia la visione di Milano Business Academy, affiancando alla crescita delle competenze professionali un’attenzione concreta verso l’ambiente e le comunità locali.

Con le iniziative organizzate a Milano Linate, MBA ha voluto ribadire il proprio impegno nella costruzione di un modello formativo vicino alle esigenze delle imprese e alle evoluzioni del mercato del lavoro. Un approccio che punta a superare la dimensione esclusivamente teorica della formazione, favorendo esperienze dirette, conoscenza dei contesti operativi e acquisizione di competenze immediatamente spendibili.

La settimana milanese ha così unito due dimensioni complementari: da una parte, la preparazione delle nuove professionalità richieste dal settore aeroportuale; dall’altra, la promozione di una cultura d’impresa attenta alla sostenibilità e alla responsabilità verso il territorio. Una visione che guarda al futuro del lavoro e che riconosce nella formazione uno strumento capace di generare valore non soltanto per gli studenti e le aziende, ma anche per la collettività.