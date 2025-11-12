È on air il nuovo spot TIM dedicato al Black Friday, con protagonista Carlo Conti

È on air il nuovo spot TIM, con protagonista Carlo Conti, dedicato alla promozione Black Friday, che permette di abbinare all’acquisto di uno smartphone un secondo prodotto a scelta tra diverse proposte di grande valore con il meglio dei brand di tecnologia.

Nello spot viene raccontata la formula 2X1 di TIM che consente di acquistare due prodotti al prezzo di uno. Infatti, si potrà acquistare il Motorola moto g86 insieme a un Motorola Edge 60 Neo (con moto buds incluse), o ai Ray-Ban Meta Glasses oppure alla piastra Dyson Airstrait. Oltre agli abbinamenti riportati nello spot, nei negozi TIM sono disponibili diverse opportunità per acquistare o regalare, non solo smartphone, ma tanti altri prodotti dei migliori brand come Smart TV, home care, gaming console e smart watch connessi.

Grazie alla simpatia e all’ironia di Carlo Conti, lo spot enfatizza il ‘raddoppio’ come simbolo di varietà e vantaggio, mettendo al centro la possibilità, per tutti i clienti TIM, di scegliere il proprio abbinamento ideale tra tecnologia, stile e innovazione. Le promozioni sono disponibili nei negozi TIM e on line su TIM.it .

Inoltre, nel nuovo spot è stato realizzato il primo ‘digital twin’ ufficiale di Carlo Conti, sviluppato interamente in-house con l’utilizzo dell’AI generativa. Attraverso un sofisticato processo, che parte dall’acquisizione delle immagini del noto conduttore, è stato possibile creare un modello digitale in grado di riprodurre fedelmente l’aspetto, le espressioni e i movimenti dell’originale. Questa soluzione rappresenta una ricostruzione digitale autorizzata, frutto dell’integrazione tra AI generativa e avanzate tecniche di post-produzione video

L’iniziativa sottolinea la volontà del gruppo di investire nello sviluppo di competenze AI proprietarie e di promuovere l’innovazione come leva per la creazione di nuovi linguaggi di comunicazione.

‘Chi salverà la musica” dei Pooh, è la colonna sonora degli spot da 30” e 20”. La campagna televisiva, on air sulle principali emittenti nazionali, è affiancata da una pianificazione videostrategy e display su web e social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata per accompagnare i clienti verso un Black Friday firmato TIM davvero imperdibile.