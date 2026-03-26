FiberCop, 2025 oltre le attese: ricavi a 3,8 miliardi e crescita continua

FiberCop archivia il 2025, primo anno di piena operatività come società indipendente, con risultati superiori alle attese, evidenziando solidità operativa, crescita progressiva e un’accelerazione significativa nello sviluppo della rete in fibra.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati consolidati 2025, che mostrano ricavi pari a 3,8 miliardi di euro, un EBITDA di 2,0 miliardi di euro e un EBITDA after Lease (EBITDAaL) organico di 1,745 miliardi di euro.

I dati dell’intero esercizio 2024 non risultano pienamente comparabili a causa della separazione di FiberCop come entità indipendente dal 1° luglio 2024 e delle variazioni di perimetro intervenute nella stessa data. Il confronto omogeneo riguarda quindi il secondo semestre: in questo periodo la performance si è mantenuta stabile, con EBITDAaL organico in crescita a 920 milioni di euro rispetto ai 917 milioni del 2024, in linea con la guidance.

Nel corso del 2025 la società ha registrato una crescita progressiva trimestre su trimestre: i ricavi sono aumentati di circa il 5% tra primo e quarto trimestre, mentre l’EBITDAaL organico ha segnato un incremento di circa il 17% nello stesso arco temporale.

I risultati complessivi si collocano in linea o superiori rispetto al budget e al piano industriale, con un EBITDAaL organico superiore di 6 milioni di euro rispetto alle previsioni, risparmi significativi sugli investimenti e un indebitamento finanziario netto contenuto a 10,9 miliardi di euro.

Guardando al futuro, FiberCop prevede per il 2026 una crescita dell’EBITDAaL organico vicina al 10% su base comparabile, a partire dalla stabilizzazione raggiunta nel primo anno di attività autonoma.

“Il 2025 segna il primo anno di piena operatività di FiberCop come società indipendente” – ha commentato Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop. “Siamo soddisfatti di aver più che superato i nostri obiettivi di rollout della fibra, con 2,1 milioni di nuove unità immobiliari coperte, raggiungendo così 14,3 milioni. Nel corso dell’anno, la società ha inoltre evidenziato una crescita continua trimestre dopo trimestre sia nei ricavi sia nell’EBITDAaL organico, centrando il Budget 2025. Avendo ormai consolidato la nostra operatività, ci attendiamo che il prossimo anno evidenzi, a partire da questa base, risultati ancora più solidi”.

Investimenti e sviluppo della rete

Nel 2025 FiberCop ha realizzato oltre 115 milioni di euro di efficienze di costo lorde ricorrenti, di cui 85 milioni già riflessi nei risultati dell’anno. Il piano industriale prevede un ulteriore incremento di tali efficienze, con l’obiettivo di ridurre i costi operativi di oltre 600 milioni di euro tra il 2025 e il 2029.

Gli investimenti complessivi hanno raggiunto 2,7 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 2,4 miliardi del 2024 pro forma, a supporto dell’accelerazione del rollout FTTH. La copertura ha toccato 14,3 milioni di unità immobiliari, con un incremento di 2,1 milioni rispetto all’anno precedente, superando gli obiettivi del management e raggiungendo il 71% del target previsto entro il 2027.

Tra i principali risultati, il completamento anticipato della dorsale backbone proprietaria e una riduzione dei costi unitari di rollout, che hanno contribuito a contenere la spesa complessiva rispetto alle stime iniziali.

Struttura finanziaria e liquidità

FiberCop mantiene una solida posizione finanziaria, con 2,6 miliardi di euro di cassa disponibile e un margine di liquidità pari a 4,7 miliardi, includendo linee di credito revolving. La copertura delle scadenze del debito è garantita fino al 2029.

L’indebitamento finanziario netto si attesta a 10,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 9,2 miliardi del 2024 per sostenere il piano di investimenti. La struttura del debito è ben bilanciata: 88% a tasso fisso, assenza di rischio cambio e una vita media di circa 5 anni. Il costo medio ponderato ante imposte è pari al 5,2%.

Leadership di mercato e crescita dell’FTTH

Con 13,7 milioni di linee fisse attive su un totale di 20,5 milioni, FiberCop si conferma leader in Italia nell’accesso a banda larga, con una quota di mercato di circa il 68%.

Secondo i dati AgCom, nei primi nove mesi del 2025 la società ha acquisito circa il 60% dei nuovi collegamenti FTTH, portando la quota complessiva al 43% (dal 39% del 2024).

Il mercato italiano resta ancora in gran parte basato su tecnologia FTTC, che continua a generare flussi di cassa solidi, mentre cresce la domanda di connettività ad alta capacità, sostenuta da applicazioni come cloud, intelligenza artificiale, gaming e video 4K.

FiberCop opera con una rete wholesale aperta e neutrale e sta sviluppando nuove iniziative infrastrutturali, tra cui l’Edge Cloud, anche grazie a partnership strategiche come quella annunciata con Microsoft.

Sostenibilità ed ESG

Nel 2025 FiberCop ha registrato progressi significativi anche sul fronte ESG. Dopo la validazione degli obiettivi Net-Zero da parte della Science Based Targets initiative, la società ha ridotto le emissioni del 36% (Scope 1 e 2) e del 65% (Scope 3, categoria 13) rispetto al 2023.

Sul piano sociale, il tasso di infortuni mitigabili è diminuito del 9%, mentre sono state ottenute certificazioni rilevanti come ISO 45001 per 150 siti aziendali e confermate le certificazioni UNI/PdR 125 e ISO 30415 su parità di genere, diversità e inclusione.

La governance è stata rafforzata con l’adozione del nuovo Codice Etico, politiche su diritti umani e ambiente e il Codice di Condotta dei fornitori, oltre all’adesione a UN Global Compact Italia come socio fondatore.

Eventi recenti 2026

Tra gli sviluppi più recenti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso senza rilievi l’istruttoria sul rapporto tra FiberCop e TIM, confermando i principali termini dell’accordo commerciale.

Sul fronte finanziario, la società ha rimborsato integralmente i Senior Secured Notes per 322 milioni di euro, azzerando le scadenze del debito 2026, e ha avviato un’operazione di estensione delle linee bancarie oltre i 7,6 miliardi di euro, con adesioni già pari al 78%.

Infine, l’11 marzo 2026, AgCom ha approvato la designazione di FiberCop come operatore Wholesale-Only, chiarendo il quadro regolatorio per prezzi e servizi.