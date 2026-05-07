Plenitude, crescita record nel 2025: rinnovabili +40% e EBITDA a 1,1 miliardi

Plenitude chiude il 2025 con risultati in forte crescita e rafforza il proprio ruolo nella transizione energetica europea. La società controllata da Eni ha pubblicato il nuovo bilancio di esercizio insieme al Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto, confermando un percorso di sviluppo fondato sull’integrazione tra energie rinnovabili, vendita di energia e mobilità elettrica.

Nel corso dell’ultimo anno l’azienda ha aumentato del 40% la capacità installata da fonti rinnovabili rispetto al 2024, raggiungendo circa 6 GW complessivi. Un risultato che consolida il modello di business della società e sostiene la crescita internazionale in oltre 15 Paesi. Parallelamente, Plenitude ha rafforzato le attività retail, superando gli 11 milioni di clienti in Europa, e ampliato la rete dedicata alla mobilità sostenibile con 23mila punti di ricarica per veicoli elettrici.

Dal punto di vista economico, il gruppo ha registrato un EBITDA proforma di circa 1,1 miliardi di euro, dato che evidenzia la capacità di coniugare redditività e sostenibilità. Secondo l’amministratore delegato Stefano Goberti, i risultati ottenuti confermano la solidità di una strategia basata su innovazione, attenzione alle persone e visione di lungo periodo.

L’obiettivo dichiarato resta ambizioso: raggiungere entro il 2030 quota 15 GW di capacità rinnovabile installata e 15 milioni di clienti a livello globale. Una traiettoria che punta a rafforzare il contributo di Plenitude alla decarbonizzazione e alla sicurezza energetica europea, in un contesto segnato dalla crescente domanda di energia pulita e servizi sostenibili. Il piano industriale della società guarda inoltre allo sviluppo di tecnologie innovative e a una maggiore integrazione tra produzione, distribuzione e servizi energetici digitali, elementi considerati decisivi per sostenere la competitività del settore nei prossimi anni. La crescita conferma il peso crescente delle utility green nel percorso energetico europeo contemporaneo condiviso.