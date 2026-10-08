Sahara Occidentale: le risorse di un popolo senza controllo sul proprio territorio

Fosfati, pesca, energia e turismo: chi controlla le risorse del Sahara Occidentale e quale legame c’è tra il loro sfruttamento e l’autodeterminazione del popolo sahrawi.

Dai fosfati ai prodotti della pesca, dai progetti energetici ai set cinematografici, lo sfruttamento del Sahara Occidentale trasforma un territorio conteso in una risorsa economica e simbolica. Al centro del dibattito c’è il diritto del popolo sahrawi di decidere come utilizzare le proprie ricchezze e la difficoltà di far rispettare questo principio di fronte agli interessi commerciali e politici.

Fosfati, pesce, energia, paesaggi: lo sfruttamento economico del Sahara Occidentale non si limita all’estrazione di materie prime. Contribuisce anche a normalizzare una situazione politica contestata. Di fronte alla debolezza dei meccanismi internazionali, le decisioni giudiziarie e le campagne civiche aprono alcuni spiragli, senza tuttavia aver ancora modificato i rapporti di forza.

Un carico di fosfati lascia il Sahara Occidentale. Navi pescano al largo delle sue coste. Pomodori, meloni e prodotti ittici vengono venduti come provenienti dal Marocco. A prima vista, sono normali operazioni commerciali: contratti, autorizzazioni, etichette, flussi logistici. Ma dietro questa routine si cela una domanda politica fondamentale: chi può decidere come utilizzare le risorse di un territorio il cui status deve ancora essere definito?

Il Sahara Occidentale, inserito dalle Nazioni Unite nell’elenco dei territori non autonomi, è al centro di un processo di decolonizzazione incompiuto. Il Marocco controlla la maggior parte del territorio e ne organizza l’attività economica. Il Fronte Polisario rivendica, in nome del popolo sahrawi, il diritto all’autodeterminazione. Tra queste due realtà, gli scambi commerciali procedono spesso come se la controversia non esistesse, o come se la popolazione presente sul posto potesse, da sola, rappresentare un popolo sovrano.

È proprio questa confusione che il diritto internazionale invita a evitare. Il principio della sovranità permanente sulle risorse naturali, affermato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1962, lega il controllo delle ricchezze all’autodeterminazione. Non basta chiedersi se un’attività economica generi reddito o posti di lavoro: occorre anche stabilire chi la decide, a beneficio di chi e con quale consenso.

La ricchezza come strumento politico

I fosfati danno una misura concreta della posta in gioco. Secondo le stime citate nel documento, nel 2024 le esportazioni di fosfati estratti nel Sahara Occidentale hanno raggiunto 1,45 milioni di tonnellate, per un valore stimato di 319,7 milioni di dollari. La cifra rappresenta solo una parte della produzione totale dell’impresa pubblica marocchina OCP, ma resta significativa per un territorio i cui abitanti non controllano lo sfruttamento delle risorse.

La campagna di monitoraggio condotta da Western Sahara Resource Watch ha contribuito a ridurre il numero degli importatori individuati: da quindici nel 2012 a quattro nel 2024, secondo i dati riportati dall’autrice. Questa evoluzione dimostra che le catene di approvvigionamento non sono impenetrabili. Una mobilitazione rivolta ad acquirenti, trasportatori e istituzioni può rendere più costosa la partecipazione a un commercio politicamente contestato.

Ma i fosfati sono solo una parte della questione. La pesca rivela ancora più chiaramente il legame tra risorse e potere. Le statistiche marocchine esaminate dall’organizzazione indicano che le acque del Sahara Occidentale rappresentano una quota rilevante del pescato del settore ittico marocchino. Gli accordi di pesca consentono a navi straniere di operare nella zona; altri prodotti pescati al largo vengono commercializzati come marocchini. Il territorio viene così integrato nei circuiti economici senza che il popolo sahrawi disponga di un potere riconosciuto sulla loro organizzazione.

A questo sfruttamento si aggiungono l’agricoltura, i progetti per le energie rinnovabili, gli investimenti turistici e, più di recente, l’uso del paesaggio come set cinematografico. Il deserto, il litorale e i racconti diventano a loro volta risorse: non perché vengano estratti o caricati nelle stive, ma perché generano valore e modellano l’immagine di un territorio presentato come disponibile.

La “popolazione” non è il popolo

Nell’ottobre 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ricordato una distinzione decisiva: quella tra gli abitanti di un territorio e il popolo titolare del diritto all’autodeterminazione. Consultare le persone che vivono sul posto non basta, da solo, a dimostrare il consenso del popolo sahrawi. Quest’ultimo comprende anche i sahrawi sfollati, la cui dispersione è proprio uno degli effetti duraturi del conflitto.

La Corte ha inoltre precisato a quali condizioni il consenso potrebbe, in alcuni casi, essere desunto dalle circostanze. Gli accordi non devono imporre obblighi al popolo interessato, che deve poter ricevere benefici concreti, verificabili e proporzionati allo sfruttamento. Una generica promessa di sviluppo o una distribuzione indistinta dei vantaggi a tutti gli abitanti non soddisfa questo requisito.

Nel caso dell’accordo di pesca contestato, le istituzioni europee non erano state in grado di dimostrare quale quota dei benefici spettasse effettivamente ai sahrawi. L’amministrazione marocchina gestiva le attività e riceveva l’assistenza prevista; le acque marocchine e quelle sahrawi erano trattate come un’unica zona di pesca. La difficoltà non era soltanto contabile: riguardava anche il potere di definire il territorio e di parlare a nome dei suoi abitanti.

Le sentenze della Corte hanno conseguenze anche sull’etichettatura. I prodotti provenienti dal Sahara Occidentale non possono essere presentati come originari del Marocco, perché ciò cancellerebbe la differenza di status tra i due territori. Un’etichetta è solo una riga sulla confezione, eppure può trasformare una situazione politica in un’apparente evidenza commerciale. Indicare l’origine significa rendere visibile un confine giuridico che il mercato tende a dissolvere.

Il diritto, senza la volontà di applicarlo

Queste decisioni giudiziarie non pongono fine allo sfruttamento e non risolvono il conflitto. Ricordano piuttosto i limiti dell’ordinamento giuridico internazionale: i principi possono essere formulati con chiarezza, ma la loro applicazione dipende spesso dagli Stati e dalle organizzazioni regionali. Non esiste un meccanismo universale in grado, da solo, di imporre una soluzione alla questione sahrawi.

Per questo il contenzioso europeo è importante. Nella sua azione esterna, l’Unione europea è tenuta a rispettare il diritto internazionale; i suoi tribunali possono quindi obbligare le istituzioni a esaminare gli effetti dei loro accordi. Il diritto diventa operativo quando si traduce in norme concrete: condizioni d’importazione, origine dei prodotti, clausole degli accordi, responsabilità delle imprese.

L’effetto, tuttavia, resta disomogeneo. Una decisione europea non crea automaticamente una giurisprudenza identica in Giappone o altrove. Le autorità nazionali, gli accordi bilaterali e le pratiche amministrative possono costituire un ostacolo oppure favorire l’applicazione delle norme. Il documento riferisce che un’amministrazione giapponese avrebbe chiesto al settore della pesca di non operare nelle acque sahrawi. Se questa indicazione può frenare alcune pratiche, resta fragile: dipende dalla volontà politica e dalla capacità di controllarne l’effettivo rispetto.

La sfida, quindi, non è proclamare ancora una volta la forza del diritto, ma creare le condizioni perché venga applicato. Le campagne civiche, il monitoraggio dei carichi, la contestazione degli accordi e l’attenzione all’origine dei prodotti contribuiscono a trasformare una questione spesso relegata alla diplomazia in un problema concreto per governi e imprese.

Resta un confine più difficile da tracciare: quello tra appropriazione materiale e appropriazione simbolica. Le produzioni culturali possono utilizzare i paesaggi del Sahara Occidentale senza esportare un solo carico di fosfati o pescare un solo pesce. Ma possono anche presentare il territorio come uno spazio neutro e disponibile, separato da chi rivendica il diritto di decidere il proprio futuro. Anche il paesaggio può contribuire alla cancellazione politica.

La domanda, dunque, non riguarda soltanto ciò che viene estratto dal Sahara Occidentale. Riguarda chi può trasformarlo in una risorsa — economica, diplomatica o culturale — e in nome di chi. Finché il popolo sahrawi non potrà esercitare concretamente il proprio diritto all’autodeterminazione, la prosperità ricavata dal territorio rischia di restare una prosperità senza sovranità.