L’efficienza contro il lavoro

Questo articolo si basa sulle riflessioni presentate durante l’ottava edizione delle Conferenze e dei Dibattiti sulla salute sul lavoro, intitolata «I rovesci dell’efficienza? Quando la gestione svuota il lavoro del suo significato e compromette la salute», organizzata presso l’Università di Friburgo il 29 ottobre 2026. Gli interventi di Christophe Genoud, docente presso il Politecnico federale di Losanna (EPFL), professore associato alla Haute École spécialisée de Suisse occidentale, dirigente del settore pubblico e alto funzionario, e di Alban Roblez, maître de conférences e ricercatore del laboratorio ETHICS della Facoltà di Scienze della Società dell’Università Cattolica di Lille, hanno analizzato gli effetti degli strumenti di gestione e valutazione sulla qualità del lavoro, sull’autonomia professionale e sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Valutare, responsabilizzare, trasformare: quando la gestione pretende di migliorare l’attività e finisce per cambiarne il significato

A volte basta una cifra per far scomparire una realtà. Un tasso di attività, un tempo medio, un obiettivo raggiunto o mancato: l’indicatore condensa il lavoro in un dato leggibile, comparabile e governabile. Offre all’organizzazione l’impressione di sapere ciò che accade al suo interno. Ma non racconta necessariamente ciò che i professionisti hanno dovuto fare per ottenere quel risultato, ciò che hanno evitato, corretto o adattato, né ciò che, nella loro attività, ha reso concretamente possibile il servizio. Tra il lavoro misurato e il lavoro effettivamente svolto si apre così uno spazio che la gestione tende a ridurre, sebbene rappresenti spesso il cuore stesso del mestiere.

È proprio in questa distanza tra lavoro prescritto e lavoro reale che si annida una parte dei «rovesci dell’efficienza». La procedura può diventare più importante del servizio reso; l’obiettivo più importante dei mezzi necessari per raggiungerlo; la conformità più importante del giudizio professionale. Non si tratta di rifiutare ogni indicatore, procedura o sistema di valutazione. Le istituzioni devono rendere conto della propria azione, soprattutto quando sono coinvolte risorse pubbliche. L’efficienza, intesa come l’uso appropriato delle risorse in funzione dei risultati perseguiti, è un’esigenza legittima. Ma smette di esserlo quando si trasforma in un assoluto, quando tutto ciò che non può essere misurato viene considerato secondario, o addirittura inesistente.

Christophe Genoud sottolinea questa ambivalenza. L’efficienza può contribuire a qualificare il lavoro e a giustificare l’impiego di risorse collettive. Può però anche servire a deformarlo. Valutare un servizio non significa infatti soltanto verificare il raggiungimento di un obiettivo: occorre anche stabilire cosa quell’obiettivo rappresenta, cosa lascia fuori e a quali condizioni è stato raggiunto. Un indicatore non coincide mai con la realtà che pretende di descrivere. È una rappresentazione costruita, una scelta tra molte possibili, talvolta utile ma sempre parziale. Confonderlo con ciò che identifica significa scambiare la mappa per il territorio e rendere invisibile tutto ciò che non compare sulla mappa.

I sistemi contemporanei di gestione tendono proprio a moltiplicare queste rappresentazioni. Obiettivi, dashboard, procedure standardizzate, controlli, dispositivi di sorveglianza digitale, incentivi e confronti tra squadre costituiscono ormai un repertorio familiare. La loro ambizione è rendere l’attività prevedibile e orientarla verso traguardi fissati in anticipo. In questa logica, il buon lavoro è quello che può essere anticipato, descritto, misurato e riprodotto. L’autonomia professionale è tollerata soltanto nella misura in cui non ostacola il dispositivo.

Ma il lavoro reale resiste a questa volontà di mettere tutto in ordine. Occorre interpretare una consegna, tenere conto di una situazione particolare, affrontare l’imprevisto, arbitrare tra esigenze incompatibili. L’attività non consiste nell’applicare meccanicamente una regola: spesso richiede di decidere quando applicarla, come adattarla o, talvolta, perché discostarsene. Questa capacità di giudizio non è un difetto del lavoro. Ne costituisce una condizione fondamentale. La difficoltà comincia quando l’organizzazione pretende risultati senza riconoscere gli adattamenti necessari per produrli.

In questo caso, la valutazione può ritorcersi contro il lavoro che dovrebbe descrivere. A un servizio viene chiesto di migliorare i propri risultati, ma le attività indispensabili a tale miglioramento non vengono contabilizzate. I professionisti devono compensare le carenze dell’organizzazione, assorbire ritardi, mantenere la qualità in condizioni difficili, pur mostrando un’attività conforme agli indicatori. Lo scarto tra lavoro prescritto e lavoro reale non scompare: viene trasferito sulle persone, costrette a colmarlo senza sempre poterlo nominare.

La trasformazione del management, tuttavia, non dipende soltanto dalla sofisticazione degli strumenti di controllo. Essa riguarda anche il modo in cui l’organizzazione concepisce l’individuo. In una visione definita transazionale, il lavoratore mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in cambio di uno stipendio e di benefici concordati. Lo scambio può essere diseguale, contestato o conflittuale, ma resta comunque circoscritto a un rapporto di lavoro. Gli approcci più recenti aggiungono un’ambizione diversa: non si tratta più soltanto di ottenere una prestazione, ma di trasformare chi la fornisce.

Il linguaggio della leadership, dello sviluppo personale, dell’engagement e della resilienza testimonia questo spostamento. Il manager è invitato a diventare un leader; il dipendente ad aderire al progetto; il gruppo a mobilitarsi attorno a una visione. Obiettivi e procedure non bastano più: occorrerebbe influenzare la motivazione, l’atteggiamento, la personalità e talvolta persino la sfera intima delle persone. Al lavoratore non viene chiesto solo di svolgere il proprio compito, ma di «essere» il tipo di persona che l’organizzazione si aspetta.

Questa evoluzione non è priva di attrattiva. Chi potrebbe opporsi a un lavoro dotato di significato, a relazioni rispettose o a team capaci di affrontare le difficoltà? Il problema risiede proprio nella forza morale di questi valori. Quando vengono presentati come indiscutibili, diventa difficile criticarne l’uso. La benevolenza può significare una reale attenzione alle persone, ma può anche ridursi all’obbligo di adattarsi senza protestare. La felicità sul lavoro può tradursi in un effettivo miglioramento delle condizioni professionali, oppure servire a chiedere ai lavoratori di cambiare il proprio rapporto con condizioni che, nel frattempo, non cambiano affatto.