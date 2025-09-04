TIM, cda di Telsy nomina Alessandra Michelini amministratrice delegata

Il consiglio di amministrazione di Telsy, azienda del gruppo focalizzata sulla sicurezza crypto e cyber che opera nell’ambito di TIM Enterprise, ha cooptato Alessandra Michelini nel board e l’ha nominata amministratrice delegata e presidente della società.

Ad Alessandra Michelini, che ricopre anche la posizione di chief transformation officer del gruppo TIM, va l’augurio di buon lavoro di tutto il consiglio di amministrazione.

A Eugenio Santagata, che come già annunciato ha lasciato il gruppo TIM e Telsy il 31 agosto, vanno i ringraziamenti della società e del cda di Telsy.