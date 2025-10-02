Innovazione
TIM Enterprise investe 1 miliardo di euro per la fabbrica tecnologica dell’Italia
Presentata oggi alla comunità finanziaria la strategia della più grande piattaforma ICT in Italia
TIM Enterprise accelera sulla trasformazione digitale del paese con un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in tre anni. L’obiettivo è quello di consolidare il suo ruolo di motore tecnologico del gruppo TIM e punto di riferimento per oltre trentamila clienti fra imprese e pubbliche amministrazioni, offrendo soluzioni digitali end-to-end in ambiti chiave come cloud, edge computing, cybersecurity, intelligenza artificiale, 5G e IoT.
I numeri e la strategia sono stati presentati oggi, in occasione dell’Unboxing TIM Enterprise Day, un appuntamento con la comunità finanziaria che si è tenuto nel data center di Santo Stefano Ticino – uno tra i più innovativi in Italia – da Pietro Labriola, amministratore delegato TIM, Elio Schiavo, chief enterprise & innovative solutions officer TIM ed Adrian Calaza, chief financial officer TIM. L’iniziativa è stata anche un’occasione per esplorare le capacità all’avanguardia del Data Center e sperimentare le soluzioni tecnologiche innovative applicate a tutti i settori cruciali per lo sviluppo del paese: dall’IoT, alle Smart Cities, dalla cybersecurity alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
Un piano di investimenti da 1 miliardo di euro orientato alla crescita
Il piano triennale 2025-2027 di TIM Enterprise prevede investimenti significativi, che nel 2024 hanno totalizzato 350 milioni di euro, per un totale di circa 1 miliardo di euro.
L’infrastruttura di Data center raggiungerà una capacità installata di 125 MW, con un network di 17 data center, tra cui otto di ultima generazione (certificati TIER IV o Rating IV, i più alti standard di affidabilità) che rappresentano il 50 per cento di tutti i data center di questa categoria presenti in Italia. Il piano include infatti una nuova struttura “AI ready” e il potenziamento di altri due data center. Sempre in arco di piano, 105 milioni di euro saranno dedicati all’espansione dell’edge cloud, tecnologia fondamentale per abilitare servizi digitali a bassa latenza e ad alta resilienza, sempre più richiesti dal mercato.
La crescita di TIM Enterprise è garantita anche da un solido portafoglio di ordini, pari a circa 4 miliardi di euro, che includono contratti già firmati con clienti corporate e pubbliche amministrazioni.
“TIM Enterprise non è solo una realtà industriale, ma la vera fabbrica tecnologica del paese”, ha dichiarato Elio Schiavo, chief enterprise & innovative solutions officer di TIM. “Attraverso applicazioni proprietarie, competenze verticali e soluzioni digitali all’avanguardia, accompagniamo ogni giorno la crescita di imprese e pubbliche amministrazioni. Stiamo costruendo un’infrastruttura solida, sicura e tutta italiana, capace di sostenere la trasformazione tecnologica in atto e stiamo lavorando ogni giorno per costruire un ecosistema europeo realmente indipendente e sostenibile. I nostri investimenti nel cloud, nei data center, nell’edge computing e nella cybersicurezza sono guidati da una visione industriale chiara: mettere al servizio di aziende, istituzioni ed enti locali una piattaforma sovrana, scalabile e affidabile. Non è solo un progetto tecnologico, è una strategia per garantire autonomia, resilienza e competitività all’Italia nel contesto europeo e globale”.
Sovranità digitale, leadership nel cloud e infrastruttura importante
Il punto di forza è la capacità di garantire sovranità digitale reale grazie al controllo diretto delle infrastrutture di calcolo, alla gestione di chiavi crittografiche proprietarie e al know-how maturato nella gestione di servizi cloud: un mix unico sul mercato italiano. Questo impegno si concretizza anche nel ruolo da protagonista nel Polo Strategico Nazionale, la più avanzata iniziativa di cloud sovrano in Europa, sviluppata insieme a Leonardo, CDP e Sogei.
Guidata da Elio Schiavo, TIM Enterprise si avvale di una squadra di oltre 6.400 persone, della rete di vendita più capillare del Paese e della più grande infrastruttura di data center in Italia, progettata secondo i più alti standard di sicurezza, efficienza e sostenibilità. La forza innovativa è rappresentata anche dalle factory interne – Noovle per il cloud e l’AI, Olivetti per IoT e soluzioni verticali, e Telsy per la cybersecurity – che sviluppano soluzioni proprietarie garantendo maggiore valore aggiunto e marginalità. TIM Enterprise serve oltre 30.000 clienti, tra cui tutte le società del FTSE MIB e la maggioranza delle mid-cap italiane, con un tasso di churn inferiore all’1 per cento sui top client e relazioni di lungo periodo con i principali gruppi del Paese.
Partnership strategiche e visione europea
La roadmap tecnologica si arricchisce di collaborazioni strategiche con player globali come Google Cloud, Oracle e Microsoft, a garanzia di interoperabilità e innovazione continua per le soluzioni offerte al mercato. Il Gruppo TIM ha inoltre aderito al progetto IPCEI-CIS (Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services), che punta a rafforzare lo sviluppo di soluzioni edge a livello europeo, stimolando investimenti pubblici e privati e favorendo la nascita di un ecosistema industriale e tecnologico europeo.
