TIM Enterprise investe 1 miliardo di euro per la fabbrica tecnologica dell’Italia

TIM Enterprise accelera sulla trasformazione digitale del paese con un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in tre anni. L’obiettivo è quello di consolidare il suo ruolo di motore tecnologico del gruppo TIM e punto di riferimento per oltre trentamila clienti fra imprese e pubbliche amministrazioni, offrendo soluzioni digitali end-to-end in ambiti chiave come cloud, edge computing, cybersecurity, intelligenza artificiale, 5G e IoT.

I numeri e la strategia sono stati presentati oggi, in occasione dell’Unboxing TIM Enterprise Day, un appuntamento con la comunità finanziaria che si è tenuto nel data center di Santo Stefano Ticino – uno tra i più innovativi in Italia – da Pietro Labriola, amministratore delegato TIM, Elio Schiavo, chief enterprise & innovative solutions officer TIM ed Adrian Calaza, chief financial officer TIM. L’iniziativa è stata anche un’occasione per esplorare le capacità all’avanguardia del Data Center e sperimentare le soluzioni tecnologiche innovative applicate a tutti i settori cruciali per lo sviluppo del paese: dall’IoT, alle Smart Cities, dalla cybersecurity alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

Un piano di investimenti da 1 miliardo di euro orientato alla crescita

Il piano triennale 2025-2027 di TIM Enterprise prevede investimenti significativi, che nel 2024 hanno totalizzato 350 milioni di euro, per un totale di circa 1 miliardo di euro.

L’infrastruttura di Data center raggiungerà una capacità installata di 125 MW, con un network di 17 data center, tra cui otto di ultima generazione (certificati TIER IV o Rating IV, i più alti standard di affidabilità) che rappresentano il 50 per cento di tutti i data center di questa categoria presenti in Italia. Il piano include infatti una nuova struttura “AI ready” e il potenziamento di altri due data center. Sempre in arco di piano, 105 milioni di euro saranno dedicati all’espansione dell’edge cloud, tecnologia fondamentale per abilitare servizi digitali a bassa latenza e ad alta resilienza, sempre più richiesti dal mercato.

La crescita di TIM Enterprise è garantita anche da un solido portafoglio di ordini, pari a circa 4 miliardi di euro, che includono contratti già firmati con clienti corporate e pubbliche amministrazioni.

“TIM Enterprise non è solo una realtà industriale, ma la vera fabbrica tecnologica del paese”, ha dichiarato Elio Schiavo, chief enterprise & innovative solutions officer di TIM. “Attraverso applicazioni proprietarie, competenze verticali e soluzioni digitali all’avanguardia, accompagniamo ogni giorno la crescita di imprese e pubbliche amministrazioni. Stiamo costruendo un’infrastruttura solida, sicura e tutta italiana, capace di sostenere la trasformazione tecnologica in atto e stiamo lavorando ogni giorno per costruire un ecosistema europeo realmente indipendente e sostenibile. I nostri investimenti nel cloud, nei data center, nell’edge computing e nella cybersicurezza sono guidati da una visione industriale chiara: mettere al servizio di aziende, istituzioni ed enti locali una piattaforma sovrana, scalabile e affidabile. Non è solo un progetto tecnologico, è una strategia per garantire autonomia, resilienza e competitività all’Italia nel contesto europeo e globale”.

Sovranità digitale, leadership nel cloud e infrastruttura importante

Il punto di forza è la capacità di garantire sovranità digitale reale grazie al controllo diretto delle infrastrutture di calcolo, alla gestione di chiavi crittografiche proprietarie e al know-how maturato nella gestione di servizi cloud: un mix unico sul mercato italiano. Questo impegno si concretizza anche nel ruolo da protagonista nel Polo Strategico Nazionale, la più avanzata iniziativa di cloud sovrano in Europa, sviluppata insieme a Leonardo, CDP e Sogei.

Guidata da Elio Schiavo, TIM Enterprise si avvale di una squadra di oltre 6.400 persone, della rete di vendita più capillare del Paese e della più grande infrastruttura di data center in Italia, progettata secondo i più alti standard di sicurezza, efficienza e sostenibilità. La forza innovativa è rappresentata anche dalle factory interne – Noovle per il cloud e l’AI, Olivetti per IoT e soluzioni verticali, e Telsy per la cybersecurity – che sviluppano soluzioni proprietarie garantendo maggiore valore aggiunto e marginalità. TIM Enterprise serve oltre 30.000 clienti, tra cui tutte le società del FTSE MIB e la maggioranza delle mid-cap italiane, con un tasso di churn inferiore all’1 per cento sui top client e relazioni di lungo periodo con i principali gruppi del Paese.

Partnership strategiche e visione europea

La roadmap tecnologica si arricchisce di collaborazioni strategiche con player globali come Google Cloud, Oracle e Microsoft, a garanzia di interoperabilità e innovazione continua per le soluzioni offerte al mercato. Il Gruppo TIM ha inoltre aderito al progetto IPCEI-CIS (Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services), che punta a rafforzare lo sviluppo di soluzioni edge a livello europeo, stimolando investimenti pubblici e privati e favorendo la nascita di un ecosistema industriale e tecnologico europeo.