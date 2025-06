Milano, apre un nuovo sportello per l’inserimento lavorativo a Cascina Cuccagna

Fondazione Progetto Mirasole, in collaborazione con l’impresa sociale La Mescolanza, ha inaugurato un nuovo sportello dedicato all’inserimento lavorativo nel cuore di Milano. Lo “sportello lavoro” Cascina Cuccagna, si inserisce nella rete dei Presìdi Lavoro già presenti sul territorio lombardo, con l’obiettivo di offrire supporto concreto a chi è in cerca di un impiego o desidera rimettersi in gioco nel mercato del lavoro.

Un punto di riferimento accessibile per chi cerca occupazione

Il nuovo sportello nasce per accogliere persone in situazioni di fragilità o disorientamento professionale, offrendo uno spazio accogliente e orientato alla costruzione di percorsi individuali di reinserimento lavorativo. Un’iniziativa che intende contrastare la disoccupazione e le disuguaglianze sociali, avvicinando i servizi ai luoghi di vita quotidiana delle persone.

Dopo le esperienze già consolidate presso l’Abbazia di Mirasole (sede principale), in via Lombardini, a Casa Jannacci (in collaborazione con il Comune di Milano) e a Lentate sul Seveso (MB), l’apertura del presidio di Cascina Cuccagna rappresenta il quinto punto attivo della rete. Un ulteriore tassello nella strategia di diffusione territoriale promossa dalla Fondazione, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più capillare su scala regionale.

Servizi offerti: orientamento, formazione e connessione con le imprese

Lo sportello sarà operativo il lunedì e il martedì, esclusivamente su appuntamento. L’accesso è libero ma orientato, per garantire un supporto mirato a differenti tipologie di utenti: giovani in cerca del primo impiego, adulti in fase di riqualificazione o persone che vogliono intraprendere un nuovo percorso professionale.

Il modello di intervento si basa su una presa in carico integrata, che prevede:

orientamento e costruzione del percorso lavorativo;

supporto alla formazione e alla riqualificazione professionale;

collegamento diretto con aziende, imprese sociali e reti del territorio.

Luca Capelli (Fondazione Progetto Mirasole): “Vogliamo costruire una rete di prossimità per l’inclusione lavorativa”

Luca Capelli, presidente della Fondazione Progetto Mirasole, sottolinea l’importanza di avvicinare i servizi ai bisogni reali delle persone:

“Abbiamo scelto di aprire questo nuovo sportello per essere ancora più vicini, nei luoghi di vita delle persone. Il lavoro può sistemare molte caselle nella vita di una persona, ma spesso non è l’unica sfida. Per questo il nostro modello si basa sulla rete: solo costruendo alleanze forti con enti pubblici, realtà sociali e aziende possiamo prenderci cura davvero di ogni percorso.”

E aggiunge:

“A Cascina Cuccagna non portiamo solo servizi: portiamo una visione. Dove c’è fragilità, servono ascolto e percorsi su misura; ed è proprio con aziende sensibili e responsabili che possiamo costruire il cambiamento. Entro due anni vogliamo aprire in tutti i quartieri di Milano, per costruire una rete integrata, accogliente e concreta.”

Contatti per informazioni e appuntamenti

Per accedere allo Sportello Lavoro di Cascina Cuccagna è possibile:

telefonare al numero 02-576103

oppure scrivere all’indirizzo email area.lavoro@progettomirasole.it

Chi è Fondazione Progetto Mirasole

Nata nel 2016, Fondazione Progetto Mirasole Impresa Sociale opera per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di fragilità, tra cui disoccupati, migranti e detenuti prossimi alla liberazione. La sede principale è l’Abbazia di Mirasole a Opera (MI), oggi trasformata in un centro attivo con servizi di ristorazione, ospitalità e cultura. La Fondazione gestisce inoltre una cucina industriale che produce oltre 6.000 pasti al giorno per realtà del Terzo Settore e un team multiservizi specializzato in manutenzione, pulizie e sanificazioni.

