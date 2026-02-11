Le dieci PMI di Milano, Monza e Brianza premiate oggi tra le 150 selezionate dalla 6a edizione del Programma: Bitcorp, Eure Inox, Forind Avio Elettronica, Goppion, Isaac, Mechanica, Ristogest, Selite, Serenis Health e Tecam

È ripartito da Milano il tour di “Imprese Vincenti”, l’iniziativa della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, giunta alla sesta edizione, volta a valorizzare il tessuto imprenditoriale italiano. La prima tappa ha visto protagoniste 10 PMI di Milano, Monza e Brianza, operanti in settori strategici che vanno dall’aerospazio al design, fino alla salute e all’agroalimentare.

Queste realtà sono state selezionate come modelli di eccellenza per la loro capacità di coniugare crescita economica, adozione di criteri ESG e impatto positivo sul territorio. Grazie al programma, le imprese riceveranno supporto specialistico per accelerare investimenti in digitalizzazione, ricerca e sviluppo e internazionalizzazione.

Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo ha dichiarato: «Le dieci PMI di Milano, Monza e Brianza che oggi premiamo sono espressione concreta della forza e della qualità del nostro sistema produttivo e del Made in Italy».

Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, quest’anno viene dedicato un focus particolare al tema della cultura del rischio, attraverso l’individuazione di buone pratiche aziendali e l’assegnazione di una menzione speciale, ad ogni tappa del tour, ad un’azienda che ha saputo dar valore alla protezione delle persone e dei beni aziendali, come scelta strategica aziendale e asset competitivo indispensabile per la resilienza e la continuità operativa. Nell’ambito dell’incontro milanese, la “menzione speciale PROTEZIONE” viene assegnata da Intesa Sanpaolo Assicurazioni all’impresa Isaac, che più si è distinta in sensibilità alla protezione assicurativa come strumento di supporto alla crescita.

I numeri del successo

L’edizione 2026 conferma il valore del progetto con numeri significativi:

4.000 candidature raccolte solo quest’anno (18.000 dal 2019).

150 imprese selezionate , di cui 10 straniere.

35 miliardi di euro di fatturato complessivo delle aziende coinvolte.

150.000 dipendenti totali, a testimonianza del forte impatto occupazionale.

Le 10 protagoniste della prima tappa

Le aziende che hanno dato il via al tour, divise per settore, sono: