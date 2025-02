Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo insieme per i giovani Neet: stanziati 30 milioni di euro

Un’importante alleanza tra Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo mira a contrastare il fenomeno dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano. L’iniziativa, denominata ZeroNeet, si propone di coinvolgere e supportare 20.000 giovani in Lombardia, contribuendo alla riduzione del tasso al 9% entro il 2030, come indicato dall’Unione Europea.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, i due enti mettono a disposizione un fondo complessivo di 30 milioni di euro, con 20 milioni stanziati da Fondazione Cariplo e 10 milioni da Intesa Sanpaolo. L’intervento si concentrerà su due principali direttrici: la prevenzione della dispersione scolastica e il reinserimento lavorativo di chi si trova già in questa condizione.

“Non possiamo restare a guardare: agiremo per prevenire l’abbandono scolastico e per supportare chi oggi si trova intrappolato in un limbo senza prospettive”, ha dichiarato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. “Affrontare sfide così complesse richiede solide alleanze, e ringrazio Intesa Sanpaolo per aver accolto questa iniziativa con entusiasmo”.

Dello stesso avviso anche Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, che ha sottolineato come il problema dei Neet rappresenti una criticità non solo per i singoli giovani, ma per l’intero tessuto sociale ed economico del Paese. “L’Italia non può permettersi di perdere il talento e le energie delle nuove generazioni. Questo progetto parte dalla Lombardia, ma l’ambizione è di estenderlo a livello nazionale, incluso il Mezzogiorno”.

Un impegno filantropico in crescita

L’alleanza con Intesa Sanpaolo è solo una delle novità annunciate da Fondazione Cariplo per il 2025. L’ente ha infatti deciso di aumentare significativamente le risorse destinate ai progetti sociali, passando da 150 a oltre 215 milioni di euro, grazie agli ottimi risultati della gestione patrimoniale.

Oltre a ZeroNeet, Fondazione Cariplo lancerà altre due “sfide di mandato” nei prossimi mesi: una dedicata alla prima infanzia e un’altra per favorire l’autonomia delle persone con disabilità. Ogni iniziativa sarà sostenuta con un investimento di 20 milioni di euro, per un totale di 60 milioni dedicati a nuove progettualità da qui al 2027.

Parallelamente, proseguiranno i bandi e le iniziative già in corso nei settori dell’arte e cultura, dell’ambiente, della ricerca scientifica e del sociale. Per maggiori dettagli sui bandi aperti e su quelli in arrivo è possibile consultare il sito ufficiale della Fondazione Cariplo.

