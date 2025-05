Chi sono i tre giudici che hanno bloccato i dazi di Trump e chi li ha nominati

Il 28 maggio 2025, la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha bloccato i dazi del “Giorno della Liberazione” imposti dal presidente Donald Trump, stabilendo che eccedevano l’autorità conferita dalla legge sui poteri economici d’emergenza (IEEPA) del 1977. La sentenza è stata emessa da un collegio di tre giudici: Gary Katzmann (nominato da Obama), Jane Restani (nominata da Reagan) e Timothy Reif (nominato da Trump).

Gary Katzmann: l’equilibrio progressista

Nato nel 1953 a New York, Gary Katzmann è stato nominato alla Corte del Commercio Internazionale nel 2016 da Barack Obama. Prima di questo incarico, ha servito come giudice alla Corte d’Appello del Massachusetts dal 2004 al 2016 e ha lavorato come procuratore federale e alto funzionario del Dipartimento di Giustizia. È fratello gemello di Robert Katzmann, ex presidente della Corte d’Appello del Secondo Circuito. Katzmann è noto per il suo approccio rigoroso e per l’attenzione all’equilibrio tra potere esecutivo e legislativo.

Jane Restani: la veterana conservatrice

Jane Restani, nata nel 1948 a San Francisco, è stata nominata da Ronald Reagan nel 1983 e ha servito come giudice capo della Corte dal 2003 al 2010. Attualmente in status senior, è una delle figure più esperte nel diritto commerciale federale. Prima della sua nomina, ha diretto la sezione di contenzioso commerciale del Dipartimento di Giustizia. Restani è apprezzata per la sua indipendenza e per la sua capacità di interpretare la legge al di là delle affiliazioni politiche.

Timothy Reif: il tecnico del commercio (voluto da Donald)

Nominato da Donald Trump nel 2019, Timothy Reif è nato nel 1959 e ha una lunga carriera nel diritto commerciale internazionale. Ha lavorato come consigliere generale presso l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti e come consigliere capo per il commercio internazionale alla Commissione Finanze della Camera. Nonostante la sua nomina da parte di Trump, Reif ha mostrato indipendenza nel giudizio, contribuendo alla decisione unanime di bloccare i dazi.

La sentenza della Corte sui dazi, emessa all’unanimità da Katzmann Restani e Reif, rappresenta un significativo esempio di controllo giudiziario sull’uso dei poteri d’emergenza da parte dell’esecutivo, sottolineando l’importanza dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Ovviamente, è solo un capitolo di due battaglie che stanno molto a cuore a Trump: quella per i dazi, e quella contro i giudici del paese del quale è presidente.



Immagine di copertina:

Autore: @Epicsunwarrior

Copyright: Ajay Suresh

Wikimedia Commons