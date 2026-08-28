Il diritto di appartenere: la lotta globale contro l’apatridia 65 anni dopo

Sessantacinque anni dopo la Convenzione del 1961, milioni di persone vivono ancora senza nazionalità, intrappolate in un limbo giuridico che condiziona ogni aspetto della loro esistenza. UNHCR avverte che l’apatridia non è un residuo del passato, ma un fenomeno politico contemporaneo, alimentato da leggi discriminatorie, crisi prolungate e nuove minacce come il cambiamento climatico. La promessa di un mondo senza apolidi resta viva, ma richiede una volontà politica che ancora non si manifesta pienamente.

L’apatridia come sintomo di un ordine internazionale incompiuto

Nel Palais des Nations di Ginevra, UNHCR ha ricordato che l’apatridia rimane una delle forme più estreme di esclusione nel sistema internazionale. Almeno 4,5 milioni di persone sono ufficialmente apolidi, ma la cifra reale è molto più alta: milioni restano invisibili nei registri nazionali, nelle statistiche e nelle politiche pubbliche. Per loro, la mancanza di nazionalità non è un concetto astratto, bensì una barriera quotidiana che impedisce di studiare, lavorare, accedere ai servizi essenziali o registrare la nascita dei propri figli.

La Convenzione del 1954 ha stabilito standard minimi di protezione per chi aveva già perso la nazionalità. La Convenzione del 1961 è andata oltre, creando salvaguardie per evitare che l’apatridia si verificasse: garantire che nessun bambino nascesse senza nazionalità e che nessuno la perdesse se ciò lo lasciava in un vuoto giuridico. Tuttavia, sei decenni dopo, queste garanzie restano fragili di fronte a pratiche statali che perpetuano l’esclusione.

UNHCR sottolinea che l’apatridia “blocca la vita”, intrappolando generazioni in cicli di incertezza. La mancanza di documenti, l’impossibilità di viaggiare o di aprire un conto bancario non sono semplici ostacoli amministrativi: sono meccanismi che riproducono disuguaglianze strutturali e consolidano la marginalità.

Un quadro giuridico solido di fronte a una volontà politica insufficiente

Ottantadue Stati hanno aderito alla Convenzione del 1961, con adesioni recenti come Slovenia, Sudan del Sud e São Tomé e Príncipe. Ma l’adesione formale non garantisce l’attuazione. UNHCR insiste sul fatto che gli impegni devono tradursi in risultati concreti: riforme legislative, eliminazione delle pratiche discriminatorie, accesso effettivo alla documentazione e alle procedure di nazionalità, partecipazione attiva alla Global Alliance to End Statelessness.

Le prove dimostrano che il progresso è possibile. Dal 2014, più di 650.000 persone hanno acquisito o confermato la nazionalità, e 94 paesi hanno rafforzato le loro leggi per prevenire l’apatridia. Alcuni progressi sono storici: il Kirghizistan ha risolto tutti i casi noti nel 2019; il Turkmenistan ha fatto lo stesso nel 2024; il Kenya ha riconosciuto la nazionalità a comunità marginalizzate come Makonde, Pemba e Shona; la Macedonia del Nord ha chiuso i casi derivanti dalla dissoluzione jugoslava; la Thailandia ha accelerato procedure che hanno permesso a oltre 120.000 persone di ottenere la nazionalità o la residenza permanente.

Questi risultati dimostrano che l’apatridia non è inevitabile. È una costruzione politica che può essere smantellata.

Le radici profonde dell’esclusione

Nonostante i progressi, le cause strutturali dell’apatridia restano profondamente radicate. La discriminazione nelle leggi sulla nazionalità continua a essere uno dei fattori più determinanti. In 24 paesi, le donne non possono trasmettere la propria nazionalità ai figli alle stesse condizioni degli uomini, perpetuando disuguaglianze che colpiscono generazioni intere.

Le lacune legislative, la privazione arbitraria della nazionalità e la mancanza di registri civili accessibili alimentano nuove situazioni di apatridia. Nei contesti di conflitto o crisi prolungate, i documenti si perdono, i sistemi amministrativi collassano e le comunità restano intrappolate in zone grigie giuridiche.

UNHCR avverte che il cambiamento climatico introduce rischi emergenti: spostamenti forzati, perdita di documenti durante disastri e maggiore vulnerabilità per chi già vive senza nazionalità. L’apatridia, in questo senso, diventa un moltiplicatore di crisi.

Le comunità apolidi come attori politici

Una delle trasformazioni più significative è il ruolo crescente delle organizzazioni guidate da persone apolidi. Queste comunità documentano ostacoli, promuovono riforme legali e partecipano alla definizione di politiche che incidono direttamente sulle loro vite. Il loro attivismo sfida la narrativa dell’apatridia come condizione passiva e rivela la dimensione politica della lotta per l’appartenenza.

UNHCR lavora insieme a queste organizzazioni, ai governi e ai partner internazionali per migliorare la registrazione delle nascite, rafforzare le procedure di nazionalità e garantire l’accesso alla documentazione. L’agenzia insiste sul fatto che l’apatridia è prevenibile e risolvibile, ma richiede una volontà politica sostenuta.

Un diritto fondamentale ancora sospeso

Sessantacinque anni dopo la Convenzione del 1961, milioni di persone attendono ancora il riconoscimento più basilare: il diritto a una nazionalità. La promessa di un mondo senza apolidi non è un’utopia giuridica, ma un obiettivo raggiungibile che dipende da decisioni politiche concrete. L’apatridia rivela le fratture di un ordine internazionale che non garantisce ancora che tutti appartengano a un luogo.