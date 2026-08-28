La fame emerge come arma nei conflitti contemporanei: infrastrutture distrutte, corridoi bloccati e shock globali trasformano il cibo in leva di potere. Il WFP avverte che senza azione politica, milioni restano intrappolati tra violenza, carestia e instabilità.

Nel panorama contemporaneo dei conflitti, il cibo non è più soltanto una risorsa: è diventato un campo di battaglia. Il Programma Alimentare Mondiale avverte che la fame avanza come un’onda sismica che attraversa continenti, mercati e rotte marittime, alimentata da guerre che distruggono porti, bloccano corridoi e trasformano la sopravvivenza in una negoziazione quotidiana. In un sistema globale iperconnesso, dove ogni shock logistico si traduce in raccolti più scarsi e in nuovi spostamenti forzati, la sicurezza alimentare emerge come uno degli indicatori più precisi della fragilità dell’ordine internazionale. Comprendere questa geopolitica della fame è essenziale per decifrare le tensioni che oggi riconfigurano la pace, la violenza e la vita di milioni di persone.

In numerosi contesti contemporanei, la relazione tra conflitto e fame ha smesso di essere un fenomeno lineare per trasformarsi in un sistema complesso in cui violenza, economia globale e fragilità istituzionale si alimentano reciprocamente. Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) avverte che «il conflitto è il principale motore della fame nel mondo» e che, sempre più spesso, l’insicurezza alimentare viene «utilizzata come arma». Questa affermazione, tutt’altro che metaforica, descrive una realtà in cui la distruzione deliberata di infrastrutture civili — porti, mercati, strade, silos, corridoi marittimi — fa parte di strategie militari destinate a controllare territori, punire popolazioni e ridefinire equilibri politici.

La trasformazione dell’alimentazione in strumento di guerra non è nuova, ma oggi assume una dimensione globale. I conflitti non producono più effetti confinati alla loro geografia immediata: generano onde d’urto che attraversano continenti, mercati e sistemi logistici. Il WFP sottolinea che le conseguenze della violenza «si trasmettono ora per migliaia di chilometri attraverso economie e sistemi commerciali interconnessi». La guerra in un punto della mappa può tradursi in prezzi più alti, raccolti più piccoli e meno pasti per bambini che vivono in regioni lontane dal conflitto. Questa interdipendenza rivela una vulnerabilità strutturale: il sistema alimentare mondiale è diventato una rete iperconnessa in cui ogni interruzione, ogni blocco, ogni attacco a un corridoio strategico può innescare una crisi globale.

I corridoi marittimi critici — il Mar Nero, il Mar Rosso, lo Stretto di Hormuz — sono oggi spazi in cui si sovrappongono rivalità regionali, interessi energetici e tensioni militari. La sicurezza alimentare dipende dalla stabilità di questi punti nevralgici. Quando si interrompe il transito di carburante, fertilizzanti, cereali o rotte umanitarie, l’impatto si moltiplica: i prezzi aumentano, i raccolti si riducono, i mercati locali si destabilizzano e milioni di persone vedono peggiorare il proprio accesso ai beni alimentari essenziali. Il WFP avverte che il sistema alimentare globale è esposto a «shock che viaggiano più lontano e più velocemente», e che le perturbazioni in questi corridoi si traducono in «meno pasti per bambini a migliaia di chilometri». La geopolitica dell’alimentazione si gioca dunque in spazi in cui la competizione tra potenze ridefinisce la circolazione di beni essenziali.

In paesi come Sudan, Gaza, Somalia o Yemen, l’insicurezza alimentare diventa un fattore di destabilizzazione sociale. Quando le famiglie non riescono a mettere il cibo in tavola, affrontano ciò che il WFP descrive come «scelte impossibili: morire di fame, spostarsi o ribellarsi». La mancanza di alimenti non indebolisce solo i corpi: erode le strutture comunitarie, accelera gli spostamenti di massa e alimenta cicli di violenza. La carestia, lungi dall’essere un incidente, è il risultato di decisioni politiche, economiche e militari. In Somalia, dove la combinazione di conflitto e siccità spinge intere comunità verso una fame catastrofica, il WFP insiste sul fatto che «aspettare una dichiarazione di carestia è un fallimento totale del dovere». La prevenzione esiste, gli indicatori sono chiari, ma l’azione politica si blocca di fronte a interessi geostrategici divergenti.

Il sistema umanitario, dal canto suo, opera in un paesaggio sempre più ostile. I finanziamenti diminuiscono, l’accesso si restringe, le rotte si militarizzano e gli attori armati strumentalizzano gli aiuti. Le organizzazioni possono distribuire razioni, negoziare accessi, improvvisare percorsi alternativi, ma non possono sostituire l’azione politica. Il WFP lo formula con chiarezza: «gli operatori umanitari non possono sostituire l’azione politica». Non possono smilitarizzare porti, stabilizzare mercati, garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario né risolvere conflitti che alimentano l’insicurezza alimentare. La loro capacità di risposta dipende da decisioni prese in sfere diplomatiche e militari che spesso privilegiano interessi strategici rispetto alle necessità umanitarie.

La protezione dei civili e la salvaguardia delle infrastrutture agricole e logistiche non sono misure tecniche: sono obblighi inscritti nel diritto internazionale umanitario. Il WFP ricorda che garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli «non è opzionale», ma una condizione essenziale per evitare che milioni di persone rimangano intrappolate tra fame e violenza. La sicurezza alimentare, in questo senso, deve essere intesa come un pilastro della pace internazionale. La mancanza di cibo influisce sulla stabilità degli Stati, sui movimenti migratori, sulle tensioni regionali e sugli equilibri economici. Quando i sistemi alimentari si indeboliscono, le società diventano vulnerabili alla manipolazione, al collasso istituzionale e alla violenza.

L’interdipendenza tra conflitto e fame rivela anche i limiti del sistema multilaterale. La risoluzione 2417 del Consiglio di Sicurezza, adottata nel 2018, riconosceva esplicitamente il legame tra violenza e insicurezza alimentare e impegnava gli Stati a proteggere le infrastrutture essenziali e a garantire l’accesso umanitario. Tuttavia, la sua attuazione è stata irregolare, ostacolata da rivalità tra potenze e dall’uso del veto come strumento di blocco. Il WFP sostiene che il Consiglio «ha gli strumenti per agire» e che deve utilizzarli in modo coerente e completo. La mancanza di azione non solo aggrava le crisi: contribuisce a normalizzare l’uso dell’alimentazione come arma di guerra.

Comprendere la fame come fenomeno politico permette di illuminare le dinamiche profonde che strutturano l’insicurezza internazionale. L’alimentazione non è un elemento periferico: è un indicatore della salute dei sistemi politici, economici e sociali. Quando diventa strumento di coercizione, rivela la fragilità dell’ordine internazionale e l’incapacità delle istituzioni di prevenire crisi prevedibili. La lotta contro l’insicurezza alimentare richiede non solo risorse umanitarie, ma decisioni politiche capaci di proteggere infrastrutture, garantire corridoi sicuri, finanziare operazioni vitali e promuovere soluzioni diplomatiche. Come ricorda il WFP, queste decisioni costituiscono «la migliore protezione contro la fame».