Trump: “Tregua in Iran per due settimane, Hormuz da riaprire subito”

Donald Trump ha dichiarato di aver accettato la proposta di tregua e di sospendere per due settimane i bombardamenti e le operazioni militari contro l’Iran a patto che sia riaperto immediatamente lo stretto di Hormuz.

Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di aver preso questa decisione dopo colloqui con i leader del Pakistan, paese che ha svolto un ruolo di mediazione tra Washington e Teheran e che aveva proposto una tregua temporanea di due settimane nel conflitto.

Secondo quanto riferito da Trump, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il capo delle forze armate Asim Munir gli avrebbero chiesto di fermare l’attacco previsto contro l’Iran, a condizione che la Repubblica Islamica accetti la riapertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz.

Trump ha quindi annunciato la sospensione delle operazioni militari per due settimane, sottolineando che si tratterebbe di un cessate il fuoco reciproco.

Il presidente ha inoltre affermato che gli Stati Uniti hanno ricevuto dall’Iran una proposta articolata in dieci punti, che considera una base concreta su cui avviare negoziati.