Il Canada riconoscerà lo Stato di Palestina, mentre a Gaza le vittime continuano a crescere

Il primo ministro canadese Mark Carney ha reso noto che il riconoscimento dello Stato palestinese avverrà ufficialmente durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, subordinato a elezioni democratiche entro il 2026, all’esclusione di Hamas dalla governance e alla completa smilitarizzazione del futuro Stato. Il Canada così si allinea a Francia e Regno Unito, in una svolta diplomatica che potrebbe spingere altri Paesi del G7 ad abbandonare la storica ambiguità sulla questione palestinese.

Finora circa 147 Paesi su 193 membri dell’Onu hanno riconosciuto la Palestina come Stato sovrano, tra cui Cina, India, Brasile, Sudafrica e quasi tutta l’America Latina. Tra i grandi Stati che non l’hanno ancora fatto figurano Stati Uniti, Germania, Australia, Giappone e, per l’appunto, Italia.

Il premier Benjamin Netanyahu ha reagito con veemenza, definendo il riconoscimento un “premio al terrorismo” e ribadendo che uno Stato palestinese indipendente rappresenterebbe una minaccia esistenziale. Altri membri del governo israeliano continuano a spingere per l’annessione di ampie porzioni della Cisgiordania e la colonizzazione di Gaza.

Donald Trump ha invece bollato la scelta canadese come “sciagurata” e ha affermato che essa “rende molto difficile qualunque cooperazione commerciale con Ottawa”, accusando il governo canadese di legittimare indirettamente Hamas.

In Italia, dopo l’annuncio della Francia, la premier Giorgia Meloni aveva recentemente detto che il riconoscimento sarebbe “controproducente” senza uno Stato funzionante, affermando che “se si riconosce qualcosa che non esiste, il problema rischia di sembrare risolto quando non lo è”. Una posizione attendista che molti analisti giudicano ormai al limite della complicità morale, considerando l’evidenza della catastrofe umanitaria in corso. Anche la Germania, sulla stessa linea, ha evitato finora il riconoscimento, rafforzando l’impressione di una paralisi etica delle principali democrazie europee.

In questo quadro si inserisce il drammatico monito arrivato ieri dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella:

«La situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile… si è parlato di errori anche nell’avere sparato su ambulanze e ucciso medici e infermieri, nell’aver preso a bersaglio e ucciso bambini assetati in fila per avere acqua… per l’uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo… per la distruzione di ospedali uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione. È difficile, in una catena simile, vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente».