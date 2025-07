Gli episodi di aggressione, di una sorta di caccia ai cittadini di religione ebraica che stanno avvenendo in Italia e in Europa , sono disgustosi e inaccettabili e temo proseguiranno.

il mondo della politica e dell’associazionismo nazionale e internazionale dei movimenti sempre pronti a gridare alla “reazione”, al neofascismo e al razzismo ad ogni stormir di fronda , ad ogni parola o simbolo esposto da parte di qualcuno, dovrebbe prendere le distanze pubblicamente con azioni conseguenti da queste forme di odio , antisemitismo rosso , nero o bianco che sia o comunque lo si voglia definire.

Che la causa scatenante di questi recenti episodi sia Gaza e che l’ attuale governo israeliano abbia con le sue azioni contribuito gravemente a questo clima, non giustifica nulla e non elimina alcuni dati di fatto:

Che non vi siano questi atteggiamenti contro i cittadini russi rispetto ai crimini commessi ogni giorno in ucraina ; che non vi siano state mai palesi violenze e discriminazioni anti serbe o anti ortodosse quando ci fu la mattanza di musulmani nel genocidio di Srebrenica e altri eccidi (e le guerre balcaniche durarono un decennio, non una stagione); che altre guerre con centinaia di migliaia di vittime e milioni di rifugiati, fame e carestie , una su tutte il Sudan, siano totalmente ignorate dai media e dalle opinioni pubbliche, sono prove che il conflitto mediorientale, la cui centralita’ mediatica rispetto ad altre guerre in corso è imparagonabile, fa riemergere e riattiva nelle nostre opinioni pubbliche e nel corpo della societa’ , uno specifico odio ebraico, un odio che nessuno mai imputa invece contro altri fedi, popoli e stati i cui governi sono coinvolti con varie responsabilita’ e colpe in altre drammatiche sanguinose guerre contemporanee.

Ricordo per altro che in Italia , da decine di anni non dal 7 ottobre , le sinagoghe le scuole e altri luoghi delle comunità ebraiche , sono gli unici luoghi espressioni di minoranze culturali e religiose presidiati costantemente da militari a loro protezione. Un unicum inquietante e che dovrebbe far riflettere.

La pubblica opinione internazionale sta assistendo impotente da due anni, a guerre totali e massacri in diretta, che turbano e impressionano. E’ evidente che i toni esacerbati del dibattito pubblico sulla guerra a Gaza , l’ impunita’ dei crimini dell’ esercito israeliano, il silenzio incomprensibile sulle responsabilita’ di Hamas , alimentano questo clima e il riemergere dell’ odio e dell’accusa di colpa collettiva

Si possono contenere e gestire le pulsioni di odio che tracimano ovunque , di fronte alle immagini di Gaza, se assumi azioni e responsabilità , ovunque ma soprattutto in democrazia.

Il mondo della società civile italiano, occidentale, europeo , non direttamente coinvolti nel conflitto , avrebbe dovuto tenere una posizione dialogante costante e sostenere quella parte minoritaria ma consistente della società israeliana che è contro queste guerre e l’occupazione. Cosa che non si è fatta

Abbiamo cercato e invitato ebrei dissidenti della diaspora di ogni sorta e ogni dove , tranne che sostenere e invitare quelli che stanno li, a parte qualche scrittore famoso.

ma tu , pur consapevoli del limite del nostro agire, devi parlare , anche discutere e litigare se serve, con il popolo che vive e sta nel paese e che con le sue scelte o non scelte ne determina le politiche.

Domandiamoci quante missioni , delegazioni e carovane della società civile estere sono mai andate ad incontrare i movimenti politici , le vittime di attentati terroristici, ad informarsi ed incontrare i familiari delle vittime del 7 Ottobre?

Non e’ questione di par condicio, ma dimostrare con le parole e atti di vicinanza che le vittime civili in una guerra sono tutte uguali e meritano la stessa empatia e pietà, altrimenti non sei credibile, la tua azione non è credibile.

Questo è forse il lascito più terribile del settarismo delle guerre contemporanee , dell’ apocalisse su Gaza, spingere ad assumere una gerarchia, una priorità e una scala di valori tra le vittime da onorare e ricordare.

E tutto ciò , sia chiaro , non modifica o attenua il duro giudizio sul Netanyahu e i suoi accoliti reazionari e fascisti che lo appoggiano , l’ uso strumentale utilizzato di accusa di antisemitismo nei confronti di chi critica e si oppone al loro operato

Se invece un intero popolo , cultura, civilizzazione viene in blocco identificato con il suo governo, determina una totale incomunicabilita’ ed impossibilita’ dell’ azione politica , additando alla colpa collettiva da indicare e far espiare. Noi peraltro giudici occidentali inadeguati e immeritati , se non altro perché pesa la memoria di massacri di popoli e di feroci colonialismi secolari

Il problema è politico e non lo risolve l’azione umanitaria dietro cui tutti si nascondono.

Occorrerebbe la forza di reindirizzare il discorso pubblico , oltre la rabbia e l’ indignazione per i massacri , insistere su i testimoni di un dialogo , su un processo e proposte che riconoscono l’esistenza delle due nazioni, parlare con le due parti , ascoltare le ragioni e i torti ( anche se non ci piacciono o non siamo d’accordo ) avere la forza economica e politica per implementarle le proposte diplomatiche che pure non sono mancate in passato, insistere su un azione di pressione anche simbolica ( come quella recente di Macron e Starmer sul riconoscimento della Palestina) e di sanzioni per renderle effettive se da parte dei governi non si rispettano le condizioni e il diritto internazionale .

In un conflitto che non è nato certo con Hamas il 7 ottobre, ma è una guerra che dura da un secolo, come società civile internazionale aver manifestato sostegno solo alla parte palestinese per quanto legalmente, storicamente ed eticamente comprensibile, non ha dato o aiutato a conseguire alcun risultato politico.

mentre lasciar correre e giustificare ogni sorta di contrapposizione contro il mondo israeliano ed ebraico, assumendo la buona fede di chi protesta e si indigna, finisce comunque con alimentare e far riemergere anche odi antichi.

Occorre vigilare e reagire con fermezza e non sottovalutare queste azioni, pur slegate fra loro , prima che , come sempre nella storia, succeda il peggio e una frana si trasformi in una valanga incontrollabile.