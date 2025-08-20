La lettera di 80 rabbini: i crimini di Hamas non giustificano deportazione e carestia di massa

Pubblichiamo il testo integrale di una lettera rivolta a Israele e all’ebraismo mondiale contro la distruzione di Gaza, fatta circolare dall’influente Rabbino David Rosen, da sempre attivo nel dialogo interreligioso e molto ascoltato anche in Vaticano, e firmata da 8o rabbini di tutto il mondo. Il titolo originale è “Un appello alla chiarezza morale, alla responsabilità e a una risposta ebraico-ortodossa di fronte alla crisi umanitaria di Gaza”

La crisi umanitaria che si sta dispiegando a Gaza è una delle più gravi della storia recente. Sebbene sia iniziata con l’orribile attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 – un atto brutale che giustamente richiedeva una forte risposta militare e la richiesta di liberazione degli ostaggi – ciò non assolve il governo di Israele dall’assumersi la propria parte di responsabilità per la profonda sofferenza della popolazione civile di Gaza.

Le azioni di Hamas hanno ripetutamente mostrato un cinico disprezzo per la vita delle persone che afferma di rappresentare, usando i civili come scudi umani e respingendo proposte di cessate il fuoco. Tuttavia, la prolungata campagna militare di Israele, ormai prossima ai due anni, ha devastato Gaza. Il bilancio delle vittime continua a crescere con perdite di vite molto significative, e le restrizioni imposte da Israele agli aiuti umanitari, talvolta bloccando del tutto l’ingresso di cibo e forniture mediche, hanno sollevato lo spettro di una carestia imminente. Afferiamo che i peccati e i crimini di Hamas non sollevano il governo di Israele dai suoi obblighi di compiere ogni sforzo necessario per prevenire una carestia di massa.

Ci sono stati mesi in cui Israele ha bloccato i convogli umanitari con il falso presupposto che un aumento della sofferenza avrebbe portato alla resa di Hamas. Il risultato, invece, è stato l’approfondimento della disperazione. La rabbia giustificata verso Hamas è stata pericolosamente ampliata da alcuni estremisti fino a una sospettosità generalizzata verso l’intera popolazione di Gaza – bambini inclusi – stigmatizzata come futuri terroristi. Nel frattempo, in Yehuda e Shomron (Cisgiordania), la violenza degli estremisti coloni ha provocato l’uccisione di civili e costretto i villaggi palestinesi ad abbandonare le proprie case, destabilizzando ulteriormente la regione.

In mezzo a questa devastazione, l’assenza di una chiara visione del dopoguerra da parte del Primo Ministro Netanyahu ha consentito alle voci più estreme del governo israeliano – inclusi ministri della comunità sionista religiosa – di colmare il vuoto con proposte inquietanti. Tra queste vi sono l’esilio forzato “volontario” dei palestinesi da Gaza e il sacrificio degli ostaggi israeliani rimasti nella ricerca di una sfuggente “vittoria totale”.

Questo momento richiede una voce diversa – fondata sui nostri valori ebraici più profondi e illuminata dalla nostra storia traumatica di vittime di persecuzioni.

L’ebraismo ortodosso, molto diffuso tra i più devoti sostenitori di Israele, porta una responsabilità morale unica. Dobbiamo affermare che la visione dell’ebraismo di giustizia e compassione si estende a tutti gli esseri umani. La nostra tradizione insegna che ogni persona è creata b’tzelem Elokim – a immagine divina. Siamo i discendenti spirituali di Avraham, scelti per camminare sulla via di Hashem, “per compiere giustizia e rettitudine” (Bereshit 18:19). Permettere che un intero popolo muoia di fame è in netto contrasto con questo insegnamento.

Mentre riflettiamo su Tisha B’Av, le parole dei nostri profeti risuonano con rinnovata urgenza. L’Haftorah di Shabbat Chazon ci ricorda: “Sion sarà redenta mediante la giustizia, e coloro che torneranno a lei mediante la rettitudine” (Yeshayahu 1:27). E nella mattina di Tisha B’Av, la voce di Yirmiyahu riecheggia nelle nostre preghiere: “Il saggio non si glori della sua sapienza… ma di questo: che egli comprenda e conosca Me, che Io sono il Signore che esercita bontà, giustizia e rettitudine sulla terra – perché in queste cose Io mi compiaccio” (Yirmiyahu 9:23).

Queste non sono soltanto frasi poetiche. Sono i fondamenti della nostra obbligazione etica – chiedere politiche che tutelino la dignità umana, fornire aiuti umanitari ovunque possibile e parlare apertamente quando le azioni del nostro governo contraddicono i comandamenti morali della Torah, per quanto doloroso questo possa essere da accettare.

Il futuro di Israele dipende non solo dalla sua forza militare, ma dalla sua chiarezza morale. Siamo voci potenti per la giustizia, la rettitudine e la pace per tutti i popoli – anche, e soprattutto, nei momenti più difficili.

Elenco dei firmatari:

