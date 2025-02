Banco Bpm chiude il 2024 superando le attesa, aggiorna il piano strategico e aumenta l’offerta per Anima

Banco BPM ha chiuso il 2024 con un utile netto di 1,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 52 per cento su base annua. Analogamente, l’utile netto adjusted ha raggiunto 1,7 miliardi di euro, superando del 24 per cento la guidance per il 2024 e del 13 per cento il target per il 2026.

La banca ha deliberato un dividendo di 1 euro ad azione, con una percentuale di utile destinato a cedola (pay-out) dell’80 per cento, in crescita rispetto al 67 per cento del 2023. Nel 2024 sono stati distribuiti dividendi per 1,5 miliardi, 650 milioni in più del 2023. Si tratta di «risultati senza precedenti, sia in termini di redditività sia di remunerazione agli azionisti».

Il gruppo, guidato da Giuseppe Castagna, aggiorna il piano strategico, incorporando anche i benefici derivanti dal completamento dell’offerta pubblica di acquisto su Anima. A proposito di Anima, BPM ha rivisto al rialzo il corrispettivo dell’Opa da 6,2 a 7 euro ad azione e ha ricevuto impegni di adesione da parte di Poste e Fsi per un numero di azioni complessivo pari al 21% del capitale sociale di Anima, che consentirà al Banco di salire al 43 per cento dell’Sgr. La banca ha convocato il 28 febbraio l’assemblea che dovrà approvare l’aumento del corrispettivo dell’Opa. I soci, oltre dare il via libera all’incremento dell’offerta sull’Sgr, dovranno autorizzare la possibilità «di rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle condizioni di efficacia dell’offerta non ancora soddisfatte».

Il piano strategico è stato aggiornato fino al 2027, con un obiettivo di utile netto di 2,15 miliardi di euro, derivante dalla crescita standalone di Banco BPM (1,95 miliardi) e dall’integrazione di Anima (0,2 miliardi). Gli utili netti cumulati 2024-2027 supereranno i 7,7 miliardi di euro, e ad assicurare ai soci una remunerazione complessiva superiore ai 7 miliardi di euro, di cui oltre 6 miliardi garantiti indipendentemente dal trattamento regolamentare relativo all’acquisizione di Anima.

Banco BPM continua a investire nella transizione sostenibile, con 5,7 miliardi di euro di nuovi finanziamenti low-carbon concessi nel 2024 e l’emissione di 1,5 miliardi di euro in Green e Social Bonds. La quota di obbligazioni ESG nel portafoglio corporate è salita al 35 per cento. Sul fronte sociale, la banca ha destinato 6,3 milioni di euro a progetti sociali e ambientali, mentre il numero di donne in posizioni manageriali è cresciuto al 30,7 per cento.

