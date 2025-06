Ops di Bper su Banca Popolare di Sondrio, Consob dà l’ok. Si parte il 16 giugno

Dopo un avvio piuttosto piatto, questa mattina hanno imboccato la strada del rialzo le azioni delle banche, con gli investitori che intanto si interrogano sulle partite di aggregazioni in corso. Bper Banca segna alle 11 e 30 il +1,10 per cento, dopo l’annuncio, arrivato ieri, del via libera della Consob alla documentazione relativa all’offerta pubblica di scambio (Ops) volontaria lanciata sulla totalità delle azioni della Banca Popolare di Sondrio.

L’offerta è al netto di quelle già detenute dall’istituto modenese. L’approvazione è arrivata con delibera n. 23581 del 4 giugno 2025, in seguito a quelle già ottenute dalla Commissione Europea, dalla BCE e da Banca d’Italia. Bper ha precisato in precedenza di aver ricevuto l’autorizzazione da Banca d’Italia anche per l’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Factorit e all’acquisizione di una partecipazione di controllo in Alba Leasing. Banca d’Italia ha autorizzato anche l’incremento della partecipazione complessivamente detenuta in Unione Fiduciaria e Polis SGR.