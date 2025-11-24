ASSIOM FOREX annuncia il 32° Congresso annuale: appuntamento il 20 e 21 febbraio 2026 al Lido di Venezia

ASSIOM FOREX si prepara a riunire la comunità degli operatori dei mercati finanziari per il suo 32° Congresso annuale, in programma il 20 e 21 febbraio 2026 negli spazi del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. L’edizione di quest’anno è organizzata con il sostegno di Banca Ifis, main partner dell’iniziativa.

Il programma prevede l’avvio dei lavori nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio con un workshop introduttivo. L’intero Congresso sarà fruibile anche in streaming, compresi i momenti più attesi dell’evento: il Discorso alla comunità finanziaria del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, previsto nella mattinata di sabato 21 febbraio, e la successiva tavola rotonda del pomeriggio.

Nel presentare il Congresso, il presidente di ASSIOM FOREX, Massimo Mocio, ha evidenziato la portata del confronto previsto in un quadro internazionale in rapido cambiamento.

«Siamo convinti che il Congresso rappresenti un’opportunità preziosa di confronto in un contesto di profonda trasformazione degli equilibri globali. Una fase segnata dall’incertezza sugli effetti economici delle politiche dell’amministrazione americana, dal nuovo ruolo che l’Europa è chiamata ad assumere nello scenario internazionale e dalla rivoluzione dei mercati finanziari e degli intermediari, guidata dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, dai digital asset e dalla tokenizzazione degli strumenti finanziari», ha dichiarato Mocio.

Come main partner, Banca Ifis supporterà attivamente l’organizzazione e contribuirà alla definizione dei momenti di dialogo destinati ad approfondire le tematiche di maggiore interesse per gli operatori del settore.

Le iscrizioni saranno disponibili nelle prossime settimane sul sito dedicato al Congresso: www.assiomforex.it/congresso2026, che verrà costantemente aggiornato con tutte le informazioni utili. Le novità, insieme a webinar e anticipazioni sugli ospiti, saranno rilanciate sui canali social dell’Associazione.