Gian Maria Mossa è il primo amministratore delegato di una banca rete classificato nel ranking di top manager reputation, che questa edizione di settembre lo vede salire di una posizione (al diciassettesimo posto). Immediatamente dopo di lui si classificano due grandi manager di industria, l’ad di Tim, Pietro Labriola e Francesco Milleri di Luxottica.

Il numero uno della banca del Leone è, più in generale, al vertice tra i banchieri, secondo l’ultimo studio dell’Osservatorio permanente di Reputation Science sulla reputazione online dei vertici delle grandi aziende attive in Italia. È infatti preceduto nel mondo delle banche, da Carlo Messina (Intesa Sanpaolo) e Andrea Orcel (UniCredit) e di una posizione, da Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm, mentre seguono alla ventesima l’ad di B.Mps, Luigi Lovaglio, il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro (trentaquattresima) e l’ex ad di Mediobanca, Alberto Nagel, in trentacinquesima posizione.

Per trovare il top manager di un’altra banca rete bisogna arrivare al sessantatreesimo posto dove si trova Massimo Doris di Mediolanum e alla novantaquattresima posizione, dove si è classificato Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco.