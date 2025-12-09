Banca Generali accelera la crescita: a novembre raccolta netta a 649 milioni e totale annuo oltre 6,2 miliardi

Banca Generali prosegue nel suo percorso di crescita e chiude il mese di novembre con una raccolta netta di 649 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo risultato consolida la dinamica positiva degli ultimi mesi, portando la raccolta totale da inizio anno a oltre 6,2 miliardi, pari a un incremento del 10% su base annua.

«Novembre si caratterizza per una raccolta molto forte della struttura esistente ed un livello totale di flussi nettamente in crescita rispetto all’anno precedente. Il clima interno è molto positivo, sostenuto dal venire meno delle incertezze dell’OPS e dalle molteplici progettualità in corso», ha commentato l’amministratore delegato Gian Maria Mossa ha commentato. «Nel breve, la nuova offerta a protezione del capitale e la normalizzazione del contesto garantiscono crescita e qualità della raccolta; nel medio-lungo termine, Intermonte, Alleanza e l’AI ampliano il bacino dei clienti e ci proiettano verso un nuovo paradigma di crescita».

Nel dettaglio, novembre ha visto una forte domanda per i prodotti di casa, in particolare per i fondi LUX IM, che hanno raccolto 176 milioni nel mese grazie al successo delle nuove strategie lanciate a fine settembre. Positivo anche il contributo dei contenitori finanziari, che hanno registrato altri 57 milioni. Complessivamente, fondi interni e contenitori raggiungono 2,5 miliardi da inizio anno, in crescita del 19%, rappresentando il 78% degli Assets under Investments.

In controtendenza i fondi di terzi, che mostrano deflussi per 34 milioni nel mese e 157 milioni nei primi undici mesi dell’anno.

Significativa la performance della consulenza evoluta (AUC e banking), che contribuisce con 98 milioni a novembre e 367 milioni da inizio anno, compensando in parte i deflussi dalle polizze tradizionali (–96 milioni nel mese), comunque positive nel cumulato annuo con 437 milioni. Gli Altri Attivi totalizzano 393 milioni nel mese, trainati soprattutto dalla liquidità per 357 milioni.

«Siamo fiduciosi di chiudere positivamente l’anno e, ancor di più, di aver avviato iniziative che ci accompagneranno con entusiasmo verso il prossimo. Mai come oggi esistono i presupposti per conquistare quote di mercato in diversi segmenti, grazie alla forza delle nostre persone e del nostro brand», ha concluso Mossa.