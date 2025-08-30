Ernesto Furstenberg Fassio, ad di Banca Ifis, che ha annunciato il completamento del sell-out su Illimity

Finanza

Banca Ifis conclude con successo il sell-out su Illimity e avvia lo squeeze-out per il delisting

di redazione
30 Agosto 2025

Banca Ifis conclude con successo il sell-out su Illimity, raggiungendo il 95,398% del capitale sociale della banca guidata da Corrado Passera e aprendo la strada alla procedura di squeeze-out, che porterà al delisting delle azioni da Euronext Milan. L’operazione rappresenta l’atto finale dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria lanciata nei mesi scorsi e segna un passaggio strategico nel consolidamento del gruppo.

Secondo i risultati provvisori diffusi, al termine del periodo di adesione sono state presentate richieste di vendita per 2.446.148 azioni residue, pari al 2,91% del capitale Illimity. Sommate ai titoli già in portafoglio e a quelli propri della stessa Illimity, consentono a Banca Ifis di superare la soglia del 95% che abilita l’esercizio del diritto di acquisto forzoso ai sensi della normativa italiana.

Il corrispettivo sarà liquidato il 5 settembre 2025: parte degli azionisti riceveranno un mix di denaro (1,6835 euro per azione) e nuove azioni Banca Ifis, mentre la maggioranza ha optato per il pagamento alternativo in contanti, pari a 4,0767 euro per azione. Con la conclusione dello squeeze-out, stimata nelle settimane successive, le azioni Illimity saranno revocate dalla negoziazione sul segmento STAR di Euronext Milan.

Il delisting, dopo il completamento del sell-out da parte di Banca Ifis su Illimity, rappresenta un passaggio cruciale: Banca Ifis potrà integrare pienamente le attività di Illimity, valorizzando le competenze sviluppate nella finanza digitale e nei servizi alle PMI. Per il mercato, l’uscita di Illimity dal listino segna la fine di una delle esperienze bancarie più innovative degli ultimi anni, che ora troverà nuova linfa sotto l’ombrello strategico di Ifis.

