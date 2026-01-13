Finanza
Banca Ifis emette bond Tier 2 decennale da 400 milioni
Banca Ifis ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 destinato ad investitori istituzionali. L’emissione ha durata decennale, scadenza nell’aprile 2036, cedola del 4,546% ed è richiamabile dopo 5 anni. L’importo emesso è pari a 400 milioni di euro.
L’offerta di Banca Ifis ha ricevuto una domanda di oltre due volte superiore rispetto all’ammontare emesso, a conferma del forte appeal che i livelli di solidità dell’istituto riscuotono presso i maggiori investitori istituzionali sia domestici che internazionali. Il risultato dimostra l’apprezzamento da parte degli investitori verso il progetto di sviluppo di Banca Ifis, anche a seguito delle recenti acquisizioni di illimity Bank ed Euclidea sim. L’obbligazione, che sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Ba3 da parte di Moody’s e di BB- da parte di Fitch.
Nel dettaglio, a fine collocamento, la Banca ha registrato un prezzo di emissione del 100%, equivalente a uno spread di 200 punti base rispetto al tasso di riferimento: si tratta del minor livello di spread della storia della Banca per una emissione subordinata Tier 2. L’emissione odierna è finalizzata a sostituire le altre obbligazioni subordinate attualmente circolanti, emesse da Banca Ifis e illimity Bank, e genererà nel medio periodo un significativo risparmio in termini di costo del funding per il Gruppo Banca Ifis.
Nell’operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di Barclays, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, NatWest, Santander, Société Générale, UniCredit in qualità di joint bookrunners. Bonelli Erede ha fornito assistenza legale a Banca Ifis mentre Clifford Chance ha supportato legalmente le banche.
