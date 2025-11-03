Ernesto Furstenberg Fassio, ad di Banca Ifis che ha annunciato la vendita a Banca Sella di un asset di Illimity

Banca Ifis annuncia il passaggio del 50% di Hype da Illimity a Banca Sella

3 Novembre 2025

Banca Ifis rende noto che il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, riunitosi in  sede straordinaria, in data odierna, sotto la Presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha accettato l’offerta di  Banca Sella Holding per l’acquisizione del 50% del capitale di Hype.

L’offerta, che è attualmente soggetta all’ottenimento delle autorizzazioni normative previste per inizio 2026,  prevede un corrispettivo economico pari a 85 milioni di euro. Con l’operazione, il Gruppo Banca Ifis otterrebbe un  beneficio patrimoniale di circa 55 bps in termini di CET1.

L’offerta è stata formulata da Banca Sella Holding, che ha individuato Banca Sella quale acquirente, in conformità  alla procedura prevista dai patti parasociali sottoscritti nel giugno 2023 dall’allora amministratore delegato di illimity Bank, dott. Corrado Passera, e da Banca Sella Holding.

La cessione della partecipazione in Hype rappresenta un passo importante nella definizione del nuovo perimetro  del Gruppo, che avverrà anche attraverso la cessione di ulteriori asset non strategici. Con questa operazione, che  permette di liberare capitale utile a rafforzare i ratio patrimoniali, acceleriamo il processo di realizzazione delle  sinergie dichiarate al mercato per dar vita ad un gruppo bancario sempre più a supporto delle PMI del sistema Italia”,  dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

Il Gruppo Banca Ifis si è avvalso di Lazard S.r.l. quale consulente finanziario per la conferma della congruità del  corrispettivo offerto e di CC&Soci S.r.l. quale consulente strategico.

