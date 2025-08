Banco Bpm, nel semestre nuovo record di utile a 1,21 miliardi

In particolare, i proventi operativi evidenziano un’ottima dinamica, risultando pari a 3.024 milioni di euro, con una crescita dell’8,2% rispetto al primo semestre 2024; a perimetro costante l’incremento dei proventi operativi è pari al 3,2 per cento. Il risultato della gestione operativa sale a 1.677 milioni rispetto a 1.456 milioni del primo semestre 2024 con un incremento del 15,2%; a perimetro costante il risultato della gestione operativa ammonta a 1.579 milioni, in aumento dell’8,5%. L’utile netto del primo semestre si attesta a 1.214 milioni con una crescita del 61,9% rispetto al 30 giugno 2024; a perimetro costante l’incremento del risultato netto è pari al 31,2%.

La banca prevede poi un acconto dividendi per il 2025 pari a circa 700 milioni (+17% versus 2024), pari a un dividendo per azione di 0,46 euro e un dividend yield atteso su base annua pari a 8%. Sul fronte delle operazioni di raccolta e di capitale, nel gennaio 2025 la capogruppo ha concluso una nuova emissione riservata a investitori istituzionali di titoli Social senior preferred per un ammontare pari a 500 milioni, cedola fissa del 3,375% e scadenza 5 anni.

Si tratta del primo Social Bond italiano del 2025 emesso nell’ambito del Green, social and sustainability bonds framework che incrementa il totale delle emissioni ESG di Banco BPM a 6,25 miliardi. «La solidità dei risultati raggiunti nel primo semestre e la resilienza degli stessi, in virtù degli ottimi risultati semestrali e di un modello di business che, coerentemente con il piano strategico, à diventato ancora più forte e diversificato grazie all’ingresso di Anima nel perimetro del gruppo, portano a una piena conferma della guidance di risultato netto per il 2025, pur considerando un ulteriore taglio dei tassi di interesse atteso entro la fine dell’esercizio», si legge nella nota diffusa dalla banca. L’obiettivo resta quindi quello di un utile netto 2025 di circa 1,95 miliardi.