Bonifici istantanei, la guida dell’Abi per utilizzo sicuro

Entro il 9 ottobre 2025 le banche dovranno offrire questo strumento che permette di trasferire fondi in meno di 10 secondi, senza aggravi di costo. L’Associazione bancaria italiana ha realizzato un vademecum per usare questo strumento in sicurezza

Che cos’è un bonifico istantaneo e quando conviene utilizzarlo? Quanto costa e quali sono i rischi?A queste domande risponde la nuova guida digitale realizzata dall’Associazione bancaria italiana (Abi).

Il bonifico istantaneo è un servizio che consente di trasferire fondi in euro da un conto a un altro in meno di dieci secondi, in qualsiasi momento, tutti i giorni dell’anno, garantendo la disponibilità immediata del denaro. Questo servizio è particolarmente utile quando è necessario agire velocemente, ad esempio, per pagare una bolletta in scadenza, effettuare rapidamente la ricarica di una carta prepagata, trasferire subito denaro ad un familiare, acquistare prodotti di seconda mano da un privato o ancora per effettuare pagamenti alla consegna in modo tracciato.

Quali sono le novità sui bonifici istantanei?

È già offerto da molte banche italiane e, a partire dal 9 gennaio 2025, tutte le banche dell’area euro che trattano bonifici tradizionali sono obbligate ad accettare anche i bonifici istantanei. Entro il 9 ottobre 2025 dovranno tutte fornire anche la possibilità di inviarli e saranno tenute ad effettuare una verifica della corrispondenza tra il nome del beneficiario e il relativo Iban. Il tutto senza aggravi di costi.

I costi dei bonifici istantanei

Dal 9 gennaio 2025, infatti, eventuali commissioni per un bonifico istantaneo non possono superare quelle applicate sui bonifici tradizionali: questo significa che se il bonifico tradizionale è gratuito, anche quello istantaneo dovrà esserlo.

Ci sono limiti di importo nei bonifici istantanei? In linea generale, è il cliente che fissa eventuali limiti d’importo in base alle sue esigenze, impostandole all’interno della forbice di opzioni offerte dalla banca sul sito o via app. I bonifici istantanei sono sicuri?

Bisogna intendersi su intendiamo quando chiediamo se i bonifici istantanei sono sicuri. Se stiamo chiedendo se c’è il rischio che finiscano alla persona sbagliata, la risposta è sì, sono sicuro.

«Per proteggerti da eventuali errori di compilazione o tentativi di frode – spiega l’Abi – le banche compiono una verifica in tempo reale sull’Iban e sui dati del beneficiario che vengono inseriti dal cliente, informandolo di discrepanze prima che tu possa autorizzare l’operazione». Questo controllo diventerà obbligatorio entro il 9 ottobre 2025: ogni volta che disponi un nuovo ordine di bonifico o di bonifico istantaneo, la tua banca ti dirà se i due dati coincidono, se non coincidono, o se c’è una parziale coincidenza (per esempio, quando i nomi sono digitati male) o se non è stato possibile effettuare la verifica.

Tuttavia, va anche ricordato che i bonifici istantanei non sono revocabili: nel caso in cui il cliente volesse effettuare un richiamo, il beneficiario potrebbe revocarlo.

Cosa fare in caso di truffa via bonifici istantanei