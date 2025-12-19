BPER Banca, siglati accordi con le organizzazioni sindacali su uscite anticipate e percorsi professionali

BPER Banca ha raggiunto oggi importanti accordi con le organizzazioni sindacali del gruppo, finalizzati a proseguire il percorso di ricambio generazionale, anche in coerenza con il processo di integrazione prospettato con Banca Popolare di Sondrio, nonché a disciplinare una nuova regolamentazione dei percorsi professionali, adeguandola al mutato contesto organizzativo e operativo.

In particolare, sono stati concordati strumenti e misure volti a favorire l’uscita anticipata, su base volontaria, di un numero massimo di 800 lavoratrici e lavoratori del gruppo BPER, da realizzarsi prevalentemente nel corso del 2026, anche tramite il ricorso al fondo di solidarietà di settore. A fronte di tali uscite, l’accordo prevede l’assunzione di 400 nuove risorse e la stabilizzazione di 250 lavoratrici e lavoratori attualmente con contratto a termine, con attenzione ai territori in cui il gruppo opera. Nel medesimo accordo è stata inoltre riservata una specifica quota di assunzioni a favore di donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione, o a figli/e vittime di femminicidio, in coerenza con quanto disciplinato a livello nazionale.

Con riferimento ai percorsi professionali, sono state definite norme con l’obiettivo di favorire una chiara aspettativa di sviluppo professionale per una significativa platea di lavoratrici e lavoratori del gruppo, tenendo conto del nuovo modello distributivo e della sua evoluzione, nonché delle recenti trasformazioni organizzative.

“Gli accordi raggiunti, grazie al costante costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di evoluzione del gruppo e si inseriscono coerentemente nelle linee strategiche di sviluppo e trasformazione previste – commenta l’amministratore delegato di BPER, Gianni Franco Papa. Le intese consentono di accompagnare il ricambio generazionale, valorizzare le professionalità interne e sostenere l’ingresso di nuove risorse, rafforzando al contempo l’attenzione alle persone, ai territori e ai temi sociali”.

