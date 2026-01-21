Nel corso del 2025 BPER ha registrato un miglioramento dei principali rating ESG, rafforzando il proprio profilo in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. I progressi sono stati riconosciuti da alcune delle principali agenzie internazionali di valutazione: S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), CDP (Carbon Disclosure Project) e Standard Ethics.

I risultati confermano l’efficacia del percorso strategico avviato dal gruppo, che ha integrato in modo strutturale gli obiettivi di sostenibilità all’interno del Piano industriale. Nel tempo BPER ha sviluppato una gestione coerente delle tematiche ESG attraverso una serie di iniziative operative, tra cui l’adozione di un piano per la riduzione dei consumi energetici e il sostegno alla transizione ecologica di famiglie e imprese, supportata da un plafond dedicato di 7 miliardi di euro. A questo si affianca il rafforzamento del ruolo della banca come partner strategico sui territori in cui opera.

Sul fronte sociale, il gruppo ha promosso iniziative a favore dell’inclusione nelle comunità locali, oltre a interventi interni orientati alla valorizzazione della diversità e dell’inclusione. Parallelamente, è proseguito il percorso di miglioramento delle pratiche di governance aziendale, considerato un elemento centrale nella strategia di sostenibilità complessiva.

«Il miglioramento dei rating ESG rappresenta un riconoscimento concreto della qualità del lavoro svolto e dell’integrazione sempre attenta della sostenibilità nel nostro modello di business», ha dichiarato Simone Marcucci, Chief financial officer di BPER. «Continuiamo a investire in un percorso di crescita responsabile, capace di coniugare solidità finanziaria, attenzione all’ambiente e impatto positivo sulle persone e sui territori in cui operiamo».

Nel dettaglio, S&P Global CSA ha assegnato a BPER un punteggio pari a 77 su 100, in aumento di otto punti rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda CDP, nel 2025 la banca ha ottenuto un upgrade del rating a “A-” per la gestione delle tematiche legate al cambiamento climatico, all’interno di una scala che va da “D-” ad “A”. Anche Standard Ethicsha rivisto al rialzo la valutazione del gruppo, portando il Corporate Standard Ethics Rating (SER) a “EEE-”, rispetto al precedente “EE+”, su una scala che va da “F” a “EEE”.