Carlo Messina premiato come European Banker of the Year

Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto a Francoforte il riconoscimento “European Banker of the Year 2024”, assegnato lo scorso giugno dall’associazione internazionale di giornalisti economico-finanziari The Group of 20+1. La cerimonia, svoltasi il 19 novembre 2025 nella Sala degli Imperatori del Römer, ha riunito oltre 200 invitati, tra cui l’Ambasciatore italiano in Germania, Fabrizio Bucci, Stephanie Wüst, Vice Sindaco di Francoforte e Responsabile del Dipartimento Economia, Affari Legali e City Marketing, Sergio Ermotti, Group CEO di UBS Group AG e già premiato nel 2023, Albrecht F. Schirmacher, Presidente di The Group 20+1 e giornalista di DER PLATOW Brief, e Andreas Scholz, Presidente di Euro Finance Group.

Tra le motivazioni che hanno portato alla scelta di Messina figurano gli eccellenti risultati conseguiti in maniera continuativa dal 2013, il valore di Borsa di Intesa Sanpaolo più che triplicato, la realizzazione nel 2024 del più alto utile netto nella storia dell’istituto, l’impegno a supporto della transizione ecologica e il ruolo della banca nel campo della responsabilità sociale.

Nel ricevere il premio, Messina ha dichiarato: “ricevo questo significativo riconoscimento a nome di tutte le persone di una banca che unisce solidità e valori. In Intesa Sanpaolo crediamo che redditività e impatto sociale siano complementari e che trasformare i risparmi in fiducia, e la fiducia in crescita e coesione sia la missione di una banca degna di credibilità e affidabilità”.

Sergio Ermotti, group ceodi UBS Group AG, ha sottolineato nel suo intervento: “Carlo si è affermato come un vero e proprio leader del settore bancario europeo: un uomo guidato dalla passione, allo stesso tempo capace di prendere decisioni basate su una profonda competenza, una vasta esperienza e una indiscussa visione di leadership”.

Albrecht F. Schirmacher, presidente di The Group 20+1 e giornalista di DER PLATOW Brief, ha aggiunto: “Carlo Messina è uno degli amministratori delegati più longevi del settore bancario europeo. I suoi successi vanno ben oltre i risultati finanziari, ben oltre il settore bancario; Intesa Sanpaolo, infatti, si è fortemente dedicata alle proprie responsabilità sociali”.