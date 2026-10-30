Cos’è Aladdin di BlackRock? Storia, potere e rischi del software che governa la finanza globale

Negli ultimi decenni, la finanza globale ha silenziosamente trasferito le sue chiavi di volta dalle intuizioni dei singoli gestori ai server di un ristretto manipolo di algocrazie. Oggi, il vero rischio per la stabilità dei mercati non risiede soltanto nelle tradizionali bolle speculative o nelle crisi bancarie, ma nell’inedita e profonda concentrazione di potere informatico che vede trilioni di dollari guidati dalle medesime architetture analitiche.

Quando centinaia di istituzioni finanziarie, fondi pensione e banche centrali affidano la valutazione dell’incertezza ai medesimi algoritmi di rischio, la pluralità di giudizio che sostiene l’efficienza dei mercati rischia di dissolversi. Il pericolo futuro non è l’errore del singolo investitore, bensì l’omologazione di massa: un ecosistema in cui una reazione a catena orchestrata dalle stesse lenti matematiche può trasformare un semplice segnale di vendita in un’illusione ottica sistemica, deformando la determinazione dei prezzi ed esponendo l’economia mondiale a shock di dimensioni mai viste.

Chi è Laurence D. Fink, il creatore di Aladdin

Laurence D. Fink era una stella di prima grandezza a Wall Street. Nel 1986, a capo della divisione Fixed Income della banca d’affari First Boston, aveva contribuito a plasmare il mercato dei titoli garantiti da ipoteche, incassando profitti milionari e conquistando la fiducia incondizionata dei mercati. Poi, l’imponderabile. Una virata improvvisa dei tassi d’interesse smentì brutalmente le sue previsioni. In un solo trimestre, la sua squadra registrò una perdita da cento milioni di dollari. Nel volgere di poche settimane, il prodigio delle obbligazioni si trasformò in un separato in casa, marchiato dall’errore. Wall Street non perdonò, e Fink fu costretto a lasciare.

Quella caduta non generò un ritirata, ma un’ossessione. Fink decise che non avrebbe mai più affidato le sue decisioni all’intuito imperfetto degli uomini. Nel 1988, insieme a sette soci fondatori tra cui Robert S. Kapito, Bennett W. Golub, Susan Wagner, Barbara Novick, Keith Anderson, Hugh Frater e Ralph Schlosstein, diede vita a una nuova società. Lo fece all’interno del gruppo Blackstone, sotto il nome di Blackstone Financial Management, ottenendo una linea di credito iniziale di cinque milioni di dollari da Peter Peterson.

L’obiettivo fondamentale non era semplicemente gestire fondi, ma farlo attraverso una disciplina maniacale del rischio. Nel 1994, a seguito di un duro scontro tra Fink e Stephen Schwarzman sulla gestione dell’equity per i nuovi talenti, le strade si separarono. Schwarzman cedette la quota a PNC Financial Services per 240 milioni di dollari, una decisione che anni dopo avrebbe definito un errore eroico. Nacque così ufficialmente BlackRock Financial Management. Al centro di quella scommessa vi era una piattaforma proprietaria destinata a ridefinire il potere economico globale: Aladdin.

L’architettura del mito: dai server Sun alle reti di Wenatchee

Aladdin è l’acronimo di Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. I suoi primi architetti matematici e informatici furono Charles Hallac e Bennett Golub, già colleghi di Fink ai tempi di First Boston. L’idea era ambiziosa ma semplice: costruire una macchina capace di simulare qualsiasi scenario di mercato prima che si verificasse nella realtà, identificando le vulnerabilità nascoste nei portafogli finanziari.

Nel 1988 la tecnologia dell’intelligenza artificiale non era applicabile ai mercati. La prima casa di Aladdin fu una serie di server e workstation di Sun Microsystems installati negli uffici newyorkesi. Gli analisti inserivano manualmente enormi quantitativi di dati finanziari. Il sistema elaborava le informazioni applicando modelli matematici classici come il Value at Risk, le analisi delle curve dei rendimenti e le simulazioni Monte Carlo. Il software proiettava migliaia di campioni casuali per calcolare gli impatti statistici sui titoli di debito complessi e sulle obbligazioni ipotecarie.

Con il passare dei decenni, la complessità dei mercati ha travolto l’elaborazione manuale. Aladdin si è trasformato da strumento di calcolo statistico a vero e proprio sistema nervoso dell’infrastruttura di BlackRock. La capacità computazionale ha richiesto una struttura hardware imponente. Uno dei quattro principali data center dedicati ad Aladdin sorge a Wenatchee, nello stato di Washington, dove operano simultaneamente circa seimila computer ad altissime prestazioni.

L’escalation tecnologica non si è mai arrestata. BlackRock e le sue affiliate hanno promosso investimenti massicci nelle infrastrutture di calcolo su larga scala, partecipando tra il 2024 e il 2025 all’acquisizione del consorzio Aligned Data Centers per un valore di quaranta miliardi di dollari. Parallelamente, l’architettura software è stata distribuita su piattaforme cloud d’avanguardia. Dopo l’integrazione su Microsoft Azure, nel dicembre 2025 è stata annunciata la partnership strategica con Amazon Web Services per rendere Aladdin operativo anche su infrastruttura AWS entro la seconda metà del 2026.

L’infrastruttura dell’egemonia: acquisizioni e il modello Whole Portfolio

Aladdin non è un semplice software di analisi di rischio, ma un sistema operativo aziendale integrato che unisce la gestione di portafoglio, l’analisi del rischio, le operazioni di trading, la contabilizzazione e la conformità normativa in una piattaforma unica. Oltre cinquemila ingegneri, modellisti finanziari ed esperti di dati lavorano costantemente per mantenere aggiornato l’algoritmo. Il sistema analizza quotidianamente più di cinquemila fattori di rischio multi-asset e valuta oltre trecento metriche di esposizione per ogni singolo portafoglio censito.

La crescita di Aladdin è andata di pari passo con l’espansione societaria di BlackRock. L’acquisizione nel 2006 di Merrill Lynch Investment Managers ha spalancato le porte ai mercati azionari europei. Nel 2009, l’acquisto strategico di Barclays Global Investors per 13,5 miliardi di dollari ha raddoppiato le masse gestite da BlackRock, consegnandole il controllo di iShares e il dominio assoluto nel settore degli Exchange Traded Funds.

Per completare il controllo dei mercati finanziari, BlackRock doveva conquistare gli asset non quotati. Nel 2019 ha portato a termine l’acquisizione della società parigina eFront per 1,3 miliardi di dollari in contanti. Integrando eFront all’interno di Aladdin, BlackRock ha offerto agli investitori istituzionali l’approccio cosiddetto Whole Portfolio, permettendo di valutare sulla stessa piattaforma sia i titoli azionari e obbligazionari pubblici, sia gli investimenti in private equity, debito privato e immobili. L’aggiunta dei dati analitici di Preqin ha ulteriormente consolidato questo linguaggio comune per i mercati privati.

Il passo più recente sul fronte dell’innovazione tecnologica è avvenuto nel 2023 con il lancio di Aladdin Copilot. Sviluppato sfruttando l’infrastruttura Azure OpenAI, Copilot integra l’intelligenza artificiale generativa all’interno della piattaforma. I gestori e gli analisti possono interrogare il sistema attraverso interfacce in linguaggio naturale, ottenendo istantaneamente analisi di portafoglio, stress test personalizzati e report di conformità senza doversi interfacciare con complesse routine di programmazione.

La commercializzazione di questa tecnologia verso clienti terzi ha trasformato il software in una fonte di ricavo altamente redditizia. Nel solo 2024, la divisione dei servizi tecnologici guidata da Aladdin ha generato 1,6 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del valore annuale dei contratti del 12% e oltre la metà delle vendite registrate su prodotti multipli integrati.

Il vigile del fuoco di Wall Street: la consulenza di Stato nelle grandi crisi

La vera natura di Aladdin va oltre la sfera privata. Il sistema è diventato l’interlocutore d’emergenza a cui i governi e le autorità di vigilanza si rivolgono quando la stabilità monetaria rischia di crollare. Questa funzione è svolta attraverso la divisione Financial Markets Advisory di BlackRock, la quale impiega il motore analitico di Aladdin per valutare e gestire portafogli complessi o attivi deteriorati detenuti da soggetti pubblici.

Durante il devastante scoppio della crisi dei mutui subprime nel 2008, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha commissionato alla divisione di consulenza di BlackRock la gestione dei veicoli societari denominati Maiden Lane. Attraverso Aladdin, la società ha analizzato, prezzato e liquidato oltre 130 miliardi di dollari di attivi tossici rilevati dai bilanci di Bear Stearns e del colosso assicurativo AIG. L’amministrazione americana riconobbe che nessun’altra istituzione o banca d’affari possedeva la capacità tecnologica necessaria per analizzare quei complessi derivati ipotecari in tempi così rapidi.

La storia si è ripetuta nel marzo 2020, quando il panico legato alla pandemia di COVID-19 ha bloccato la liquidità nei mercati finanziari globali. La Federal Reserve ha nuovamente ingaggiato la Financial Markets Advisory di BlackRock per strutturare e guidare i programmi di acquisto d’emergenza di obbligazioni societarie. Contemporaneamente, la Banca Centrale Europea ha fatto ricorso alla consulenza della medesima divisione per analizzare la tenuta dei bilanci bancari ed esaminare gli acquisti di titoli di Stato europei.

I più grandi investitori del pianeta si affidano regolarmente al motore di calcolo sviluppato a New York. Tra gli utenti storici di Aladdin figura CalPERS, il fondo pensione dei dipendenti pubblici della California, che gestisce circa 260 miliardi di dollari di risorse. Tra gli utenti bancari e assicurativi compaiono Deutsche Bank con una massa gestita di circa 900 miliardi di euro e Prudential plc con circa 700 miliardi di dollari. Dal 2019, perfino la Banca d’Israele utilizza la tecnologia di Aladdin per supervisionare e calibrare le proprie riserve di valore.

Il rovescio della medaglia: il vicolo cieco del Groupthink e l’effetto monolite

L’incredibile penetrazione di Aladdin nel tessuto finanziario globale ha creato un’asimmetria d’influenza senza precedenti nella storia del capitalismo. Oltre agli 11,6 mila miliardi di dollari di patrimoni gestiti direttamente da BlackRock alla fine del 2024, Aladdin sorveglia e analizza il rischio per un ammontare di risorse terze che supera i 21 mila miliardi di dollari. Già nel 2013, la rivista The Economist evidenziava le dimensioni impressionanti di questo fenomeno, definendo la società il Monolito e sollevando interrogativi sull’opportunità che oltre il 7% delle attività finanziarie mondiali facesse capo a un unico sistema di calcolo.

La principale perplessità analitica riguarda il rischio di omologazione sistemica, definita in sede tecnica come pensiero di gruppo o groupthink. Se una quota preponderante dei gestori di fondi, delle compagnie assicurative, dei fondi sovrani e delle banche internazionali analizza i mercati attraverso le stesse metriche, adotta gli stessi parametri di stima delle perdite e simula i medesimi scenari macroeconomici, la loro reazione agli eventi imprevisti tenderà a essere uniforme.

Quando l’algoritmo di Aladdin rileva un repentino aumento della volatilità su un determinato settore o segnala il superamento di una soglia di rischio Value at Risk, scattano raccomandazioni operative analoghe per centinaia di istituzioni indipendenti. Gli operatori, spinti dalla necessità di rientrare nei parametri prescritti dal sistema, possono essere indotti a vendere contemporaneamente i medesimi titoli o ad abbandonare in massa gli stessi mercati. Questo comportamento gregario automatizzato trasforma uno strumento nato per ridurre il rischio in un formidabile amplificatore dell’instabilità sistemica.

Le preoccupazioni legate a questo effetto gregge digitale hanno generato reazioni esplicite. Nel gennaio 2021, il consiglio di amministrazione della Los Angeles County Employees’ Retirement Association, fondo di previdenza accreditato di un patrimonio da 58 miliardi di dollari, ha bocciato ufficialmente la proposta di adottare i moduli di analisi del rischio di Aladdin. Il comitato di gestione ha motivato pubblicamente il rifiuto evidenziando il concreto pericolo di groupthink, ritenendo dannoso per la diversificazione del fondo l’allineamento analitico ai parametri utilizzati dalla maggioranza degli attori di Wall Street.

A questo elemento di vulnerabilità logica si aggiunge l’elevatissima adesività commerciale del software. La piattaforma si inserisce in modo così profondo nei processi operativi, contabili e di trading che la sua dismissione comporta costi proibitivi e rischi operativi sistemici per qualunque grande operatore. Chi entra nell’ecosistema Aladdin fatica enormemente a uscirne, consolidando un monopolio di fatto sulla percezione del rischio globale.

L’invisibilità normativa e la corsa alle contromisure di mercato

Nonostante il peso determinante esercitato sulla stabilità dei mercati internazionali, la struttura di Aladdin e la stessa BlackRock sono riuscite a evitare le forme più severe di controllo normativo avanzate dalle autorità di vigilanza dopo la crisi del 2008. Negli Stati Uniti, la legge di riforma finanziaria Dodd-Frank ha previsto l’istituzione del Financial Stability Oversight Council con il potere di classificare le istituzioni finanziarie non bancarie di grandi dimensioni come SIFI, ovvero Systemically Important Financial Institutions.

La qualifica di SIFI sottopone le entità vigilate a stringenti requisiti di capitale, stress test pubblici periodici e al controllo diretto della Federal Reserve. Attraverso una prolungata opera di sensibilizzazione istituzionale e di confronto con il Dipartimento del Tesoro e l’Office of Financial Research, BlackRock ha battuto la linea regolatoria. La società ha sostenuto che, agendo in qualità di mero intermediario fiduciario per conto dei clienti e senza impegnare il proprio bilancio diretto per erogare credito, l’attività di asset management non presenta i medesimi rischi di contagio di una banca commerciale.

Il risultato di questa vittoria politica è che Aladdin opera come l’infrastruttura tecnologica centrale dei mercati finanziari senza essere soggetto alle regole vigenti per le banche di rilevanza sistemica. Anche gli organismi internazionali come il Financial Stability Board del G20, la Banca Centrale Europea e l’European Systemic Risk Board continuano a monitorare i rischi strutturali del credito non bancario, ma la regolamentazione delle piattaforme analitiche proprietarie rimane indietro rispetto alla reale pervasività della tecnologia.

La concentrazione del mercato non è comunque passata inosservata ai concorrenti. Nel 2023, l’operatore della borsa tedesca Deutsche Börse ha portato a termine l’acquisizione della società di software finanziario SimCorp per circa 4,3 miliardi di dollari. Deutsche Börse ha successivamente integrato SimCorp con la propria divisione di analisi del rischio Axioma, posizionando esplicitamente la nuova entità come l’alternativa europea ad Aladdin. Sul mercato globale rimangono attivi altri sistemi analitici di rilievo, come la piattaforma PORT di Bloomberg e i modelli analitici prodotti da MSCI, anche se nessuno di essi dispone dell’integrazione verticale e della presenza sul mercato privato garantite dalla sinergia tra Aladdin ed eFront.

L’algoritmo che governa il presente

La traiettoria tracciata da Aladdin descrive la trasformazione della finanza contemporanea. Il trauma patito da Larry Fink nel 1986 ha prodotto una struttura tecnologica capace di condizionare le decisioni dei più grandi detentori di capitale del mondo. La ricerca dell’infallibilità matematica ha sostituito l’incertezza dei mercati con un modello di simulazione permanente.

L’efficienza operativa della piattaforma ha consentito a BlackRock di diventare il più grande gestore di patrimoni della storia e un partner tecnico insostituibile per i governi nelle fasi di emergenza economica. Tuttavia, l’estensione di questo dominio solleva problemi irrisolti. Quando una quota sproporzionata della ricchezza planetaria viene valutata, acquistata e venduta sulla base delle stesse equazioni matematiche, il rischio non viene realmente eliminato, ma semplicemente redistribuito all’interno di un unico punto di accumulazione. Aladdin ha mantenuto la promessa di evitare a Fink un secondo errore da cento milioni di dollari, ma ha consegnato il sistema finanziario globale a un’infrastruttura di calcolo da cui nessuno, oggi, può permettersi di staccare la spina.