Assimoco prima nella classifica Altroconsumo sulla soddisfazione dei clienti per le polizze casa

Assimoco, assicuratore di riferimento del movimento cooperativo italiano e Società Benefit, è la compagnia con i clienti più soddisfatti nel settore delle assicurazioni sulla casa. Lo stabilisce la classifica pubblicata da Altroconsumo nell’indagine sulla soddisfazione per le polizze auto, casa e salute. Il risultato dell’analisi assume valore perché misura l’esperienza diretta di chi ha usufruito della polizza. Altroconsumo ha costruito la classifica sulle risposte di 2.054 assicurati che hanno attivato la copertura casa negli ultimi tre anni, su un totale di 15.918 questionari raccolti nel 2025 e nel gennaio 2026. Il giudizio riguarda il momento in cui il contratto passa dalla promessa alla prova: il sinistro.

Assimoco è la sola compagnia a ottenere almeno 80 punti in ciascuno dei criteri riportati nella tabella: 83 nella stabilità del premio negli anni, il valore più alto tra tutti gli operatori esaminati; 82 nella trasparenza dell’indennizzo; 80 nei tempi richiesti per l’indennizzo; 83 nella soddisfazione complessiva. Il punteggio sintetizza la valutazione dei clienti su servizi online e telefonici, chiarezza del contratto, premio, franchigia, gestione del sinistro, tempi e importo del rimborso.

“I risultati dell’indagine di Altroconsumo sono per noi un motivo di grande soddisfazione e la conferma del percorso che abbiamo scelto: costruire un rapporto di fiducia con il cliente, fondato sulla chiarezza, sulla trasparenza e sulla concretezza delle garanzie”, ha dichiarato Silvia Camillo, direttrice area tecnica e protection di Gruppo Assimoco.



Ferdinando Scoa, direttore sinistri e servizi di Gruppo Assimoco, aggiunge: “Il riconoscimento premia un approccio che mette al centro la persona e che ci rende un interlocutore affidabile e competente, anche nella gestione del sinistro e nelle esigenze che seguono. La soddisfazione espressa dai clienti è la dimostrazione di un modo preciso di interpretare il mestiere assicurativo: offrire una tutela efficace e stabile nel tempo.”

L’indagine di Altroconsumo evidenzia che nel settore casa il rapporto con la compagnia è il più duraturo rispetto agli altri ambiti valutati, Auto e Salute: quasi il 42% degli assicurati è cliente dello stesso operatore da oltre dieci anni. Secondo l’analisi infine la soddisfazione non dipende soltanto dal prezzo: pesano la trasparenza dell’indennizzo, i tempi di liquidazione e la capacità di assistere concretamente il cliente.